"Es gibt wirklich nichts Besseres, da kommt keine Küchenmaschine heran", schwärmen eingefleischte Thermomix-Fans regelmäßig. Immerhin haben sie ein kleines Vermögen für den vermeintlichen Alleskönner bezahlt. Kaum ein Elektrogerät für die Küche wurde in den letzten Jahren so sehr gehypt wie der Thermomix. Und tatsächlich konnte er unzählige Köche und Bis-dato-Nichtköche mit einem guten Design, innovativen Funktionen und einer bekanntlich guten Qualität überzeugen. Nun aber will der Discounter Aldi dem Gerät Konkurrenz machen und bietet in den Nord-Filialen seit Montag die Küchenmaschine "Quigg" an – für knapp ein Fünftel des Preises, den ein Original-Thermomix kostet. Bei Aldi Süd soll es die Kopie ab Donnerstag geben.

Ist die Küchenmaschine vom Discounter am Ende genauso praktisch und leistungsstark, wie der Thermomix? Lohnt sich die Investition? stern TV-Reporter Stefan Uhl hat am Montag einen "Quigg" ergattert und sich damit aufgemacht, ihn in den Küchen von Zuschauern auszuprobieren. Für ein professionelles Urteil hat er sich prominente Unterstützung von Star-Koch Johann Lafer geholt, der am Mittwoch bei Steffen Hallaschka im Studio über die Kochergebnisse der Aldi-Küchenmaschine sprechen wird.