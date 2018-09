Ortswechsel für Karin Ritter und ihre Söhne: Am gestrigen Dienstag wurde die berüchtigte Familie aus Köthen zwangsumgesiedelt. Und obwohl Karin Ritter die Wohnsituation seit Jahren selbst bemängelt, erfolgte der Umzug nur unter Protest.

Erst im Juni hatte sich die 64-Jährige mit einem Hilferuf an stern TV gewandt: Sie und ihre 18-jährige Enkelin Jasmin, die bei ihr in der Obdachlosenunterkunft in der Augustenstraße lebe, würden von ihren Söhnen Norman und Christopher massiv bedroht. Auch gehe es mit dem Einbau der lange geforderten sanitären Einrichtungen nicht voran, weil die gewaltbereiten Brüder die Bauarbeiter bedroht haben sollen. Tatsächlich hatten die Baufirmen die beschlossene Sanierung des Objektes daraufhin abgebrochen. Die Polizei ist seit Jahren regelmäßig bei den Ritters im Einsatz. Dass Norman und Christopher extrem gewaltbereit sind, ist lange bekannt. Rechtes Gedankengut, Alkohol und Kriminalität bestimmen von jeher ihr Leben, die Brüder saßen mehrfach im Gefängnis.

Allein für den gestrigen Umzug standen früh morgens sieben Polizeifahrzeuge mit knapp 30 Polizisten in der Augustenstraße bereit. stern TV war dabei, als Polizei, Ordnungsamt und Möbelpacker anrückten, um die Ritters aus ihrer Obdachlosenunterkunft vorübergehend in ein neues Haus in der Adolf-Kolping-Straße in Köthen zu bringen, damit die Sanierung der Sanitäranlagen fortgesetzt werden kann. Was Karin Ritter zu ihrer neuen Wohnung sagt und wie das Leben mit ihren Söhnen künftig aussehen soll: heute Abend bei stern TV.