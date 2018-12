"Wenn so eine Paranoia erstmal losgeht, kann einen niemand mehr erreichen. Das kann man nur mit Medikamenten bremsen", sagt Klaus Gauger. Der 53-Jährige weiß, wovon er spricht. Er litt Jahrzehnte unter seiner paranoiden Schizophrenie. Wodurch genau er erkrankte und wann, lässt sich kaum sagen. Eigentlich hatte der Freiburger ein ganz normales Leben geführt, studierte, machte Musik, hatte einen großen Freundeskreis und eine Freundin. Mit Ende Zwanzig setzte dann eine schleichende Veränderung ein.

Er fühlte sich auf der Straße immer häufiger beobachtet. "Das war sicher schon das erste Anzeichen von der Paranoia", sagt Gauger. "Dass man meint, man steht im Zentrum eines Beobachtungsnetzes." Im Februar 1994 eskalierte die Situation im Beisein seiner Eltern: Klaus Gauger war vollkommen außer sich, hatte Mobiliar und die Wandverkleidung in seinem Zimmer zerlegt. Überall im Haus vermutete er versteckte Mikrofone. Er bedrohte seine Mutter, wurde in seinem Wahn sogar handgreiflich. Die Eltern verständigten den Notdienst. Wenig später bekamen sie die Diagnose: Ihr Sohn leidet an einer paranoiden Schizophrenie.

Medikamente halfen Klaus Gauger gegen seine Wahnvorstellungen, doch sie heilten ihn nicht. Schizophrenie ist eine schwere psychische Erkrankung, sie trifft in Europa einen von hundert. Noch ist sie nicht vollständig erforscht, wahrscheinlich gibt es eine erbliche Komponente, vielleicht Stressoren, die die Krankheit auslösen können. Klaus Gauger fing irgendwann an, Menschen in "Freunde" und "Feinde" zu unterteilen – seine Eltern waren feindlich. "Er war so aggressiv, so abwesend", berichtet seine Mutter. "Ich hatte das Gefühl, es ist gar nicht mehr mein Sohn."

Dasselbe sagt Günther Küblböck über seinen Sohn. Daniel Küblböck und seine Eltern hatten eine gute Beziehung, trafen sich regelmäßig. Im Juni dieses Jahres habe er sich dann stark verändert, öfters einen verwirrten Eindruck gemacht, und er gab sich immer häufiger als Frau aus. "Das war schon so, dass das ein neuer Daniel war", sagt Günther Küblböck. "Er hat auch immer wieder solche Momente gehabt, in denen er laut geworden ist, rumgeschrien hat oder er hat was zertrümmert. Das war wirklich wie so eine Psychose, die sich dann ganz stark entwickelt hat", erzählt der Vater. Doch Daniel wollte davon nichts hören, sein Vater konnte ihn nicht mehr erreichen.

Im August buchte der 33-Jährige eine Kreuzfahrt nach New York. Günther Küblböck wollte die Reise verhindern. "Da sind natürlich Alarmsirenen bei mir losgegangen." Doch alle Anstrengungen, Daniel von der Schiffsreise abzuhalten – auch unter Zuhilfebitten von Polizei, Ärzten und Behörden – halfen nicht. Denn in Deutschland gilt rechtlich: Eine Zwangsbehandlung, also gegen den Willen des Betroffenen, ist nur bei nachweislicher Selbst- oder Fremdgefährdung möglich. Vorher nicht. "Man fühlt sich nicht nur machtlos, man ist auch machtlos. Das wird einem ja ganz klar gesagt, dass man selber nichts unternehmen kann." Der Sänger und Schauspieler Daniel Küblböck ging an Bord der "Aida". Am 9. September bekam sein Vater einen Anruf: Nach einem Sprung ins Meer gilt Daniel Küblböck als vermisst.

Ob er, wie Klaus Gauger, wirklich an einer Psychose litt, werden Daniels Eltern wohl nie mehr erfahren. Laut Günther Küblböck hätte der Tod seines Sohnes verhindert werden können, wenn sie als Angehörige nicht so machtlos gewesen wären. Auch Gaugers Eltern mussten dabei zusehen, wie sich ihr Sohn mehr und mehr veränderte – bis er vor lauter Verfolgungswahn Deutschland verließ und quer durch die Welt reiste. Seine Eltern wussten lediglich durch Kreditkartenabrechnungen, wo er war. Wie belastend eine derartige psychische Erkrankung auch für Angehörige ist, und welche Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stehen: Mittwochabend bei stern TV.