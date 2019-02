Mittlerweile kennt sie fast jeder in der Skateboardszene: Die 11-jährige Lilly Stoephasius macht den Jugendlichen und Erwachsenen schon lange was vor. Ihre Spezialdisziplin ist "Park", was so viel heißt, dass sie auf dem Skateboard durch eine wellenförmige Rampe düst und dabei unerschrocken die wildesten Sprünge vollführt: Backside-Airs, Rock to fakie oder Frontside-Desaster... Es ist ihre Welt. Die Schülerin aus Berlin gilt als absolutes Ausnahmetalent, das sich bei Meisterschaften mit 30-Jährigen misst und regelmäßig für Erstaunen sorgt. Schon mit drei Jahren stand sie auf ihrem ersten Board. Im vergangenen Jahr wurde sie bei den Deutschen Skateboardmeisterschaften in ihrer Disziplin Erste, bei den Europameisterschaften holte sie bereits den zweiten Platz. Lilly nimmt mittlerweile an Skateboardcontests auf der ganzen Welt teil, ihre Familie kommt dabei viel herum. Lilly ist bereits Teil des Nationalteams. Ihr großes Ziel: Olympia 2020! Da wäre sie allerdings erst 13...

stern TV hat Lilly Stoephasius beim Training besucht und zeigt, was ein junges Mädchen auf vier Rollen alles vollbringen kann.