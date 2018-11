Ohne die offene Beziehung wären sie heute nicht mehr zusammen, sagen Kathrin (32) und Camilo (31). Die beiden Berliner sind seit über fünf Jahren ein Paar. Sie lieben sich – schlafen aber auch mit anderen. Nach einer einjährigen Affäre gingen sie eine monogame Beziehung ein, fuhren gemeinsam in den Urlaub, lernten die Familien kennen. Doch irgendetwas fehlte den beiden zum perfekten Glück. Kathrin wurde zwischenzeitlich in Versuchung geführt, als sie einen anderen Mann kennen lernte. Aber fremdgehen? "Das macht man ja in einer monogamen Beziehung nicht", sagt Kathrin, die sich dagegen entschied. Als sich Camilo einen Seitensprung leistete, trennten sich die beiden. Da die Liebe zwischen ihnen aber blieb, hielten sie Kontakt. Sie sprachen offen und ehrlich über ihre Wünsche und Bedürfnisse, vor allem sexuell. Sie stellten schließlich fest: Eine klassische Beziehung würde bei ihnen nicht funktionieren. Und so beschäftigten sie sich näher mit dem Konzept einer offenen Beziehung. "Das hat sich natürlich erst entwickelt", so die 32-Jährige. "Am Anfang hatten wir ganz viele Regeln, die wir jetzt doof finden würden. Anfangs gab es zum Beispiel feste Pärchentage, an denen wir uns gesehen haben. Die anderen Tage waren 'frei'." Auch habe es die Regel gegeben, sie dürften Sex mit anderen haben, aber keine Gefühle investieren. "Die Regel gibt es auch nicht mehr, denn das kann man ja nicht steuern und macht auch keinen Sinn."

Kathrin und Camilo leben seit knapp drei Jahren in einer offenen Beziehung. Camilo trifft derzeit zwei andere Frauen; Kathrin hat eine längere Affäre. Eifersucht spiele kaum noch eine Rolle: "Für mich ist nur wichtig, dass Kathrin mir sagt, wenn sich ihre Gefühle zu mir verändern", sagt Camilo. "Ich kann ihr gut vertrauen, wenn sie mir sagt 'Es hat sich nichts verändert', dann ist es okay."

Auch Anna (33) und Max (33) leben seit sieben Jahren dieses Beziehungsmodell, sind seit sechs Jahren sogar verheiratet. Beide haben neben der Ehe One-Night-Stands und auch längere Affären. Aber kann das langfristig funktionieren? Warum entscheiden sich Paare für eine offene Beziehung? Als Autorin und Bloggerin teilt Anna Zimt ihre Erfahrungen. Live bei stern TV wird sie gemeinsam mit Kathrin, Camilo und der Schauspielin Sheryl Shepard über die Vor- und Nachteile offener Beziehungen sprechen.