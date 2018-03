Waffen haben in Schulen und in Kinderhänden nichts zu suchen. Trotzdem kommt es auch in Deutschland immer wieder zu bewaffneten Angriffen unter Jugendlichen. Eltern und Lehrer sind besorgt ob dieser Entwicklung. Die Polizei beschäftigen derzeit gleich mehrere Messerangriffe in deutschen Städten. Die Täter sind vielfach noch minderjährig – und die Folgen schwerwiegend.

Anfang März sorgte ein besonders erschreckender Fall für Schlagzeilen: An einer Grundschule in Limburg (Baden-Württemberg) hatte ein Zweitklässler seine Lehrerin mit einer Messerklinge schwer verletzt. Zwischen der 54-Jährigen, die an der Schule Deutsch unterrichtet, und dem Siebenjährigen war es auf dem Schulflur zur Auseinandersetzung gekommen. Der Junge hatte ein Messer in der Hand. "Das Messer ging in meinen Bauch. Der Junge ist weggerannt. Ich lag auf dem Boden, es war keiner da. Und ich habe echt gedacht: Jetzt liege ich hier und verblute – und keiner kriegt es mit", erzählt die Christine B. Eine Gruppe Schüler fand die ohnmächtige Lehrerin und holte Hilfe. Sie musste sofort operiert werden. Aus ihrer Sicht wird ihre Situation verharmlost: Seit den Geschehnissen im Unterricht leide sie unter Angstzuständen, ist seither krankgeschrieben. Ob der Junge Christine B. vorsätzlich verletzte, ist noch nicht klar. Der Grundschüler war schon häufiger durch Aggressionen aufgefallen.

Doch nicht nur dieser Fall lässt Lehrer und Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder bangen. Denn Messer stehen bei Jugendlichen allgemein hoch im Kurs, sie können sie überall besorgen. Und immer wieder kommen die Klingen aus nichtigen Anlässen zum Einsatz. Was muss sich ändern, um Schüler zu entwaffnen und die Messerstechereien in Deutschland zu beenden? Wie Christine B. die Situation an ihrer Schule erlebte und welche Maßnahmen sie sich erhofft: Mittwoch bei stern TV.