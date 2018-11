Fabiana ist im Grunde von klein auf blind. Als Baby hatte sie nur 20 Prozent Sehkraft; im Alter von 12 Jahren konnte sie nur noch 15 Prozent sehen. Fabiana hat eine genetisch bedingte Netzhauterkrankung, bei der sich die Sehkraft fortschreitend verschlechtert. Heute kann die 23-Jährige zu weniger als zwei Prozent sehen. Sie ist blind. Trotzdem ist sie in einem Medium zu Hause, das für Sehende geschaffen wurde: Sie dreht Filme. Fabiana betreibt einen eigenen Youtube-Kanal namens "Ypsilon". Drehen, schneiden, online stellen – all das macht sie selbst mit ihrem Smartphone.

Sehenden "die Augen öffnen" für die Welt der Blinden

"Ich bin völlig normal, mir fehlt nur das Augenlicht, sonst nichts! ", sagt die Studentin. Sie habe sich schon immer gewünscht, dass man sie nicht sofort als Blinde erkennt. Und das beherrscht die Kölnerin nahezu perfekt – durch intensives Training. Für mich war es immer ganz wichtig, dass ich nicht auffalle. Als Kind habe ich mir dann schon die Mimik und Gestik meiner Eltern und Mitschüler angeguckt und häufig nachgemacht. Ich spreche manchmal auch mit meinen Händen und ich glaube, mein Gesicht hat auch einen gewissen Ausdruck. Je nachdem, was ich inhaltlich gerade rüberbringen möchte. Und das erwartet man stereotypgetreu eigentlich nicht von blinden Menschen." Fabiana schminkt sich, wischt sich imaginäre Fusseln von der Kleidung, hält Blickkontakt zu ihrem Gegenüber, spielt mit ihren Haaren. Im Kölner Alltag bewegt sie sich ganz unabhängig. Dennoch widmet sich Fabiana in ihren Videos dem Thema, das ihr am meisten am Herzen liegt. Sie möchte, dass Sehende die Welt der Blinden besser verstehen: "Ganz oft geht es dabei um Vorurteile, um Stereotypen, um Stigmatisierung. Dinge, mit denen ich mich nicht so recht abfinden kann. Und die greife ich dann auf und verpacke die auf meine eigene Art und Weise in Videos." Das Schneiden der Film es ist für eine Blinde allerdings nicht so leicht. Sie mache das ganz intuitiv, erklärt die Studentin. Sie orientiere sich dabei an ihrer Stimme.

Bevor Sie die ersten Videos veröffentlichte, übte Fabiana das wochenlang. Aber natürlich läuft trotzdem nicht immer alles perfekt: ein Video auf dem Kopf gedreht, Fotos gemacht anstatt ein Video, nur den Himmel gefilmt – Fabiana kann darüber nur lachen. Und genauso nimmt sie ihre Blindheit in ihren Videos auch immer wieder selbst aufs Korn. "Ich will kein Mitleid, ich will nur verstanden werden", lacht sie.