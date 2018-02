Gläser und Becher oben, Teller unten einreihen, das Besteck einsortiert im Besteckkasten - eine Spülmaschine einräumen ist nicht schwer. Wenn man nur nicht ständig vor dem Problem stünde, dass man nicht nur Teller und Tassen darin loswerden will, sondern auch größere Sachen oder gar Spielzeuge, Sportgeräte und anderes. Geht aber alles! Und mit den richtigen Tricks ganz effizient, wie stern TV-Reporter Stefan Uhl in Haushalten der Zuschauer ausprobiert hat – gemeinsam mit der Haushaltsexpertin Dr. Brigitte Bäuerlein.

Laut Brigitte Bäuerlein muss man bei modernen Maschinen beim Einräumen ohnehin nicht zimperlich sein. "Man kann das richtig vollknallen, die Sachen, insbesondere Geschirr dürfen nur nicht überlappen oder sich gegenseitig behindern." Wer lange Freude an seiner Spülmaschine haben will, sollte auch regelmäßig die Abflusssiebe reinigen, sagt unsere Haushaltsexpertin, "weil sich dort auch Fette und Speisereste absetzen, die dann auch in die Schläuche reingehen und die verstopfen." Gleiches gelte für die Gummidichtungen.

Schuhe, Bürsten, Schlüssel: Diese 12 Dinge werden in der Spülmaschine wieder sauber Fullscreen





Das Hauptinteresse galt bei den Hausbesuchen aber den Geschirrspülmitteln, die wir neben bergeweise schmutzigem Geschirr aus der Redaktion mit dabei hatten. Darunter auch die Produkte, die Stiftung Warentest gerade getestet hat. Das wichtigste Ergebnis zuerst: Die günstigen Eigenmarken-Produkte der Discounter Aldi (Süd), Edeka und Lidl und das der Drogeriekette dm schnitten im Test mit "Gut" ab und führen die Liste an. Unrühmliche Ausnahme: der Netto-Reiniger, der auf dem letzten Platz landete. Die drei getesteten Gel-Reiniger konnten im Test alle nicht überzeugen. Die beiden Drogerie-Produkte von Müller und dm bekamen sogar das test-Qualitätsurteil "Mangelhaft". Und auch das Markenprodukt von Somat schaffte nur ein "Befriedigend".

Im Idealfall entfernen Spülmaschinenreiniger auch hartnäckige Schmutzreste, lassen Gläser und Besteck glänzen. Das schaffen aber längst nicht alle Mittel, wie der Test der Stiftung Warentest zeigt. Insgesamt wurden zwölf Geschirrspülmittel getestet, darunter neun Multitabs und drei Gele beziehungsweise Gelkissen. Die Ergebnisse der Tabs reichen von "Gut" bis "Mangelhaft" - unabhängig vom Preis:

Spülmaschinen-Tabs: So haben die Produkte im Test abgeschnitten Fullscreen