Musikmanager, DJ, mitten in Berlin - lebendiger als Eric Wredes Leben geht es wohl kaum. Doch Wrede hat dieses Leben aufgegeben, um einen für junge Menschen ungewöhnlichen Beruf zu ergreifen: Bestatter. Ein Radiobeitrag hatte ihn so beeindruckt, dass er umsattelte und eine Ausbildung zum Bestatter machte. Aber warum beschäftigt man sich plötzlich freiwillig mit diesem traurigen Thema, mit Toten? Der Tod als Lebensinhalt? Ja, sagt der 38-Jährige. Eric Wrede will den Tod nämlich wieder in unseren Alltag holen, ihn im wahrsten Sinne begreifbar machen: "Meine Arbeit kreist überhaupt nicht um den Tod. Trauer kann nur dort entstehen, wo vorher Liebe war. Und eigentlich dreht sich meine Arbeit vor allen Dingen um Liebe, so kitschig das klingt." Mittlerweile hat Eric Wrede sein eigenes Bestattungsunternehmen namens "Lebensnah" und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Angehörigen die Angst vor Tod und Trauer zu nehmen. In seiner Arbeit engagiert er sich – inzwischen selbst Vater – vor allem für Kinder: sterbende und zurückbleibende. Die Lebenden verdrängen dieses Thema möglichst aus der Wahrnehmung, bis es unumgänglich wird. Er wolle es wieder sichtbar machen und ihm den Schrecken nehmen. Wie das funktionieren kann - und was am Tod sogar gut sein kann, zeigt stern TV am Mittwochabend. Dann ist der junge Bestatter auch live bei stern TV zu Gast.