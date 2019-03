Verletzte und kranke Schweine, eingequetschte Tiere und nicht entsorgte Kadaver: Was Tierschützer Friedrich Mülln von der "Soko Tierschutz" in einem Mastbetrieb im süddeutschen Merklingen vorfand, habe selbst er noch nie gesehen. Ein angeblich dem Tierwohl verpflichteter Landwirt aus Merklingen führte hinter den verschlossenen Türen einen Qualbetrieb. Die Tierschützer deckten die Zustände auf, indem sie die Aufnahmen stern TV 2016 zur Vöffentlichung übergaben. Die Staatsanwaltschaft leitete infolge der Berichterstattung Ermittlungen ein.

Am Freitag hat das Amtsgericht Ulm den verantwortlichen Schweinezüchter nun zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Laut Urteilsbegründung seien Hunderte Schweine infolge der desolaten Zustände in dem Stall gestorben oder hätten wegen ihrer massiven Verletzungen getötet werden müssen. Die Aufnahmen, die wir vor zweieinhalb Jahren gezeigt haben dokumentierten das unfassbare Ausmaß der Tierqualen: abgemagerte Schweine mit offenen Wunden und angefressenen Ohren, dazwischen sogar tote Tiere, die nicht entsorgt wurden. Trotzdem waren die Produkte des Züchters bis zu den Recherchen von stern TV und der „SOKO Tierschutz e.V.“ mit drei Gütesiegeln ausgezeichnet gewesen.

"Diese Bilder machen mich sprachlos. Das sind so grobe Tierschutzverstöße in einem so widerlichen Ausmaß, wie ich sie so noch nie gesehen habe", sagte die von stern TV zur Beratung hinzugezogene Fachtierärztin Diana Plange zu den Bildern. Auch viele unserer Zuschauer forderten in den über 5.000 Facebook-Kommentaren damals die sofortige Schließung des Hofs. Inzwischen sind die Ställe geschlossen. Der Schweinezüchter muss für drei Jahre ins Gefängnis.