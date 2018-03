Bei der Hundezüchterin Simone haben auch einige Hühner ihr zu Hause. Als sie davon hörte, dass aus Bio-Eiern vom Supermarkt unter Umständen Küken schlüpfen können, machte sie mit ihrer Familie das Experiment: Sie kaufte im Rewe ein Sechserpaket Eier und legte sie in ihre Brutmaschine. Und tatsächlich erblickte nach drei Wochen Brutzeit ein kleines Küken das Licht der Welt: "Rewi"!

Reiner Zufall – oder wie wahrscheinlich ist es, dass aus einem Supermarkt-Ei ein Küken schlüpft? stern TV hat es sich von der Geflügelexpertin Dr. Mareike Fellmin erklären lassen: "Das kann schon mal sein, dass ein Hahn zwischen den Legehennen lebt", so Fellmin. Zum Teil würden die Halter das gut finden. Vielfach läge das jedoch daran, dass das Geschlecht der Tiere bereits am zweiten Lebenstag bestimmt würde. "Und da passieren auch mal Fehler und es rutscht quasi ein Hahn mit durch. Und dann ist der auch bis zum Ende mit dabei."

Woher stammt mein Ei? Auf der Internetseite www.was-steht-auf-dem-ei.de können Sie Ihren Eier-Code direkt eingeben. Das Tool gibt es für unterwegs übrigens auch als App fürs Smartphone. Jedes Ei im deutschen Einzelhandel muss einen Erzeuger-Code tragen. Demnach ist der Legebetrieb dem KAT-Kontrollsystem angeschlossen. Die Website oder die App geben Auskunft über Namen und Adresse des Legebetriebs. Außerdem können Sie sich teils aktuelle Bilder und Infos über den Betrieb ansehen. Informationen zu den Haltungsformen finden Sie unter: www.deutsche-eier.info

Ein befruchtetes Ei unterscheide sich in der Qualität und den Inhaltstoffen jedoch nicht von einem unbefruchteten, sagt die Geflügelexpertin Dr. Mareike Fellmin. "Die kann man wirklich bedenkenlos essen." Für die Henne mache das auch keinen Unterschied, "weil sie nicht mehr oder weniger Eier legt, wenn ein Hahn dabei ist." Auf Bio-Höfen komme es grundsätzlich eher vor, dass ein männliches Tier bei den Hennen gehalten würde.

Brüten nur unter professioneller Aufsicht

Die Wissenschaftlerin rät jedoch ausdrücklich davon ab, aus reiner Neugier Eier daheim ausbrüten zu wollen. "Die Temperatur muss konstant sein, die Luftfeuchtigkeit. Die Eier müssen gewendet werden. Das wird in einer Brutmaschine alles simuliert. Für einen Ungeübten kann so ein Experiment aber problematisch sein." Und dann sei zu befürchten, dass man unnötig Tierleid erzeuge. "Nicht selten sind die Küken dann nicht lebensfähig. Man kann wirklich viel falsch machen – und das ist dann nicht mehr im Sinne des Tierschutzgedankens."

stern TV hat zusammen mit Mareike Fellmin auf dem wissenschaftlichen Geflügelhof vom Bund Deutscher Geflügelzüchter Eier aus sechs Bio- und Supermärkten in einen Brutkasten gelegt. Wie viele davon sind tatsächlich befruchtet? Werden demnächst stern TV-Küken schlüpfen? Sollte es so sein, dürfen sich die Kleinen auf ein glückliches Hühnerleben auf dem Gnadenhof "Et Ställeken" in Kevelaer freuen. Dafür ist bereits vorgesorgt. Das Brutexperiment hat also begonnen, passenderweise kurz vor Ostern. Und in wenigen Tagen werden Sie live per Internetstream zuschauen können, was sich im stern TV-Brutkasten tut!



Eier-Herkunft So leben die Legehennen In Deutschland gibt es vier Haltungsformen für Legehennen: die Bodenhaltung ist die in Deutschland vorherrschende Haltungsform (auf dem Ei gekennzeichnet mit der 2 im Erzeugercode), die Freilandhaltung (1), die ökologische Erzeugung (0) und die Kleingruppenhaltung (3). Die Käfighaltung gibt es bei uns schon seit 2010 nicht mehr.

0=Ökologische Haltung Die Erzeugung von Eiern aus der ökologischen Haltung erfolgt unter Einhaltung der Mindestanforderungen der „EG-Ökoverordnung“. Dabei dürfen pro Stall nicht mehr als 3000 Legehennen gehalten werden. Die Tierzahl ist auf 6 Hennen pro Quadratmeter nutzbarer Stallfläche beschränkt. Außerdem stehen jeder Legehenne 18 cm Sitzstange zu. Ein Auslauf ins Freie ist vorgeschrieben, dabei müssen pro Henne mindestens 4 Quadratmeter Auslauffläche zur Verfügung stehen. Die höchstzulässige Anzahl von 230 Legehennen je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche darf nicht überschritten werden. Die Fütterung der Hennen sollte ausschließlich mit ökologischem, möglichst betriebseigenem Futtermitteln erfolgen. Bei der Behandlung der Hennen im Krankheitsfall sind Naturheilmittel und homöopathische Arzneien zu bevorzugen.

1=Freilandhaltung In der Freilandhaltung haben die Legehennen neben dem Stall, der den Anforderungen an die Bodenhaltung entspricht, tagsüber uneingeschränkt Zugang zu einem Auslauf von 4 m² pro Henne. Die Auslauffläche sollte zum größten Teil bewachsen sein und nicht zu anderen Zwecken genutzt werden, außer als Obstgarten, Wald oder Weide. Der maximale Radius der Auslauffläche beträgt 350 m. Bei einem Radius von 150 bis 350 m müssen im Auslauf Unterstände und ggf. Tränken vorhanden sein.

2=Bodenhaltung Bodenhaltung bedeutet, dass die Legehennen in einem geschlossenen Stall leben, in dem sie sich frei bewegen können. Der Stall kann dabei auf bis zu vier Ebenen übereinander angeordnet sein, die aus Sitzstangen und höher gelegenen Laufflächen bestehen. Auf einem Quadratmeter nutzbarer Stallfläche darf der Tierbestand maximal 9 Hennen betragen. Bei der Anordnung der Haltungseinrichtungen auf mehreren Ebenen dürfen es maximal 18 Hennen pro Quadratmeter Stallgrundfläche sein. Insgesamt ist die Legehennenzahl in einer Gruppe auf höchstens 6.000 Legehennen begrenzt. Die Versorgung mit Futter und Wasser erfolgt automatisch. Zur Eiablage können die Hennen Nester aufsuchen und für die Ruhephasen können sie Sitzstangen nutzen. Ein eingestreuter Bereich im Stall oder an der Stalllängsseite, der so genannte Kaltscharrraum, steht den Legehennen mindestens zu zwei Dritteln des Tages zur Verfügung. Aus Hygienegründen wird die Einstreu regelmäßig nachgestreut oder ausgewechselt. Zwei Drittel der nutzbaren Stallfläche werden mit Gitterrosten aus Kunststoff ausgelegt, durch die der Tierkot auf Entsorgungsbänder oder in Kotgruben fällt, sodass die Hennen weitgehend von ihren Ausscheidungen getrennt werden.

3=Kleingruppenhaltung Die Haltung in der Kleingruppe sieht für Hennen unter 2 kg Gewicht eine Fläche von 800 cm² pro Henne vor und 900 cm² für schwerere Hennen. Die Bedürfnisse der Tiere sind durch ein angemessenes Platzangebot und die Aufteilung des Käfigs in Einstreufläche, Nest und Sitzstangen berücksichtigt. Die Kleingruppe bietet den Legehennen ein abgedunkeltes Nest zur ungestörten Eiablage, Sitzstangen für erhöhtes Ruhen und Einstreu zum Scharren und Picken. Die Gruppengröße beträgt 20 bis 60 Hennen.

Tipps:

Wussten Sie das über Eier?

Nicht in der Kühlschranktür aufbewahren: Viele Menschen bewahren ihre Eier im Kühlschrank in einem Halter in der Tür auf. Dort allerdings werden sie bei jedem Öffnen einem thermischen "Schock" ausgesetzt. Das kann dazu beitragen, dass sie schneller verderben, als angegeben. Auch neben rohem Fleisch oder stark riechenden Lebensmitteln sollten Eier nicht gelagert werden: Eier nehmen leicht den Geschmack anderer Stoffe an.

Karton öffnen: Es ist ein schneller Handgriff: Deckel auf, ein kurzer Blick und dann wird kassiert. An der Supermarktkasse werden Eierkartons in der Regel geöffnet. Doch warum wirft der Kassierer eigentlich einen Blick in die Schachtel? Die Antwort: Weil es Vorschrift ist. Wer glaubt, dass der Kassierer die Eier netterweise auf Bruchstellen prüft, irrt sich. Stattdessen wird kontrolliert, ob der Kunde vielleicht etwas mitschmuggeln will. Durch einen kurzen Blick in den Eierkarton wird der Diebstahl von Waren verhindert.

Hartgekochte Eier: Ein unerwünschter Nebeneffekt des langen Garens für hartgekochte Eier: Bleibt ein Ei zu lange in kochendem Wasser, bildet sich ein grün-blauer Rand um das Eigelb. Das sieht eklig aus und viele Menschen fürchten, dass die Verfärbung ungesund sein könnte. Doch: Die Verfärbung ist weder schädlich, noch führt sie geschmacklich zu Beeinträchtigungen. Die blau-grüne Farbe rührt von einer natürlichen Reaktion im Inneren des Eis her: Werden Eier zu lange gekocht, reagiert das im Eidotter vorhandene Eisen mit Schwefelverbindungen aus dem Eiklar. Dabei entsteht Eisensulfid, das von Natur aus grünlich schimmert. Der blau-grüne Rand entsteht, weil nur die Oberfläche des Eigelbs Kontakt zum Eiklar hat. Aus diesem Grund bleibt das Innere des Eigelbs weiterhin gelb - trotz langer Kochzeit. Nach Angabe des Laves tritt die Reaktion meist nach mehr als zehn Minuten in sprudelnd heißem Wasser auf.

Ungesund ist die Farbe also nicht - allemal unappetitlich. Wer sich den Anblick ersparen möchte, sollte sein Ei nach rund neun Minuten aus dem Wasserbad befreien.

Bunt gefärbte Eier: Darauf sollten Sie beim Kauf und bei der Aufbewahrung von bunten Eiern achten: • Achten Sie beim Mindesthaltbarkeitsdatum auf eine ausreichende Restlaufzeit.

• Damit bunte gekochte Eier in Fertigpackungen möglichst auch bis zum Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums frisch bleiben, darf die Schale nicht durch Löcher oder Risse beschädigt sein. Bei Schalenrissen können Verderbniserreger eindringen.

• Lagern Sie auch gekochte Eier bis zum Verzehr immer kühl. • Im Gegensatz zu Eiern in Fertigpackungen ist lose Ware nicht kennzeichnungspflichtig. Man kann also nicht erkennen, bis wann die Eier noch haltbar sind. Daher sollten lose bunte Eier möglichst bald nach dem Kauf gegessen werden.