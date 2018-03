Bei der Hundezüchterin Simone haben auch einige Hühner ihr zu Hause. Als sie davon hörte, dass aus Bio-Eiern vom Supermarkt unter Umständen Küken schlüpfen können, machte sie mit ihrer Familie das Experiment: Sie kaufte im Rewe ein Sechserpaket Eier und legte sie in ihre Brutmaschine. Und tatsächlich erblickte nach drei Wochen Brutzeit ein kleines Küken das Licht der Welt: "Rewi"!

Reiner Zufall – oder wie wahrscheinlich ist es, dass aus einem Supermarkt-Ei ein Küken schlüpft? stern TV hat es sich von der Geflügelexpertin Dr. Mareike Fellmin erklären lassen. Am Mittwoch werden wir auf dem wissenschaftlichen Geflügelhof vom Bund Deutscher Geflügelzüchter Eier aus sechs Bio- und Supermärkten in einen Brutkasten legen. Wie viele davon sind tatsächlich befruchtet? Werden demnächst stern TV-Küken schlüpfen? Sollte es so sein, dürfen sich die neuen Erdenbewohner auf ein glückliches Hühnerleben freuen. Dafür ist bereits vorgesorgt. Das Brutexperiment kann passenderweise kurz vor Ostern also beginnen!