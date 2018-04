Manche werden ihn noch als unterhaltsamen Laufsteg-Trainer aus der Casting-Show "Germanys Next Topmodel" kennen, in der Jorge 2009 sein deutsches Fernseh-Debüt hatte. Der 50-Jährige arbeitete selbst als Model. Insbesondere seine schrille und extravagante Art bescherte Jorge viel Aufmerksamkeit, so dass zahlreiche Engagements im TV folgten.

Der gebürtige Kubaner lebt seit Jahren in Hamburg und arbeitet unter anderem als Choreograf für Modenschauen, tritt aber auch als Entertainer und als Jury-Mitglied in der Promi-Tanzsendung "Let's Dance" (VOX) auf. Interessant: Vor seiner Model- und TV-Karriere machte Jorge in der Slowakei sein Diplom in Nuklearökologie.

Internetseite von Jorge González