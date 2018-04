Die Frauenärztin Nora Szász gibt auf ihrer Website an, dass ihre Praxis unter anderem Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Abtreibungsgegner haben die 56-jährige Ärztin unter Berufung auf den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch angezeigt. In Deutschland ist es nämlich per Gesetz verboten, für Abtreibungen offen Werbung zu machen. Aber kann man in diesem Fall von Werbung sprechen? Wo sind die Grenzen zwischen Information und Werbung? Und: Ist der Paragraf überhaupt noch zeitgemäß? Darüber ist in den letzten Wochen in Deutschland eine hitzige Debatte entfacht. Noch Anfang März wollte die SPD einen Antrag auf Streichung des Paragrafen 219a stellen – hatte ihn nach Widerstand aus der Union aber zurückgezogen. Die Opposition wirft der SPD nun vor, "eingeknickt" zu sein.

Der Fall der Ärztin Nora Szász ist längst kein Einzelfall mehr. Ärzte müssen hierzulande zum Teil Strafen in vierstelliger Höhe zahlen, weil sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren. stern TV hat zwei Gynäkologinnen getroffen, die wegen des Paragrafen angezeigt wurden. Wir haben Abtreibungsgegner getroffen und eine Frau kennengelernt, die sich vor rund vier Jahren zu einem Abbruch entschlossen hat – und diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Über die Frage, ob Paragraf 219a gekippt werden sollte, diskutieren am Mittwoch live in der Sendung Dr. Silke Launert von der CSU, Katharina Schulze von den Grünen und die Frauenärztin Nora Szász.