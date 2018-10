In Stuttgart entstehen derzeit wahre Eidechsenparadiese mit dem klangvollen Namen "Habitat". In bester Wohnlage dürfen sich die Tiere über ihr neues Zuhause freuen. Der Grund: Die Bahn will in ihrem bisherigen Siedlungsgebiet für Stuttgart 21 bauen. Doch die Eidechsen sind streng geschützt...