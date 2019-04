Viele der jährlich rund 10.000 aufgefundenen oder abgegebenen Tiere sind in einem verwahrlosten Zustand, wenn sie in das Tierheim in Berlin-Hohenschönhausen kommen. Die Pfleger haben alle Hände voll zu tun, die meist vierbeinigen Waisen wieder aufzupäppeln. Das zweitwichtigste Ziel der Mitarbeiter: die Tiervermittlung. Denn alle dort Gestrandeten sollen so schnell wie möglich ein neues Zuhause finden.

Dennoch brauchen die nicht vermittelten Tiere ihren Platz in Hohenschönhausen: Auf einer Fläche von zwei Fußballfeldern umfasst das Tierheim sechs große Hundehäuser, vier Katzenhäuser nebst einem weitläufigen Gehege für freilebende Katzen, ein Kleintierhaus, ein Vogelhaus und eine Exotenstation für Reptilien und Affen. Auf dem dazugehörigen Bauernhof kümmern sich die Tierschützer außerdem um Schweine, Ziegen, Schafe, Gänse und Hühner.

Ob Fütterung, Hundetherapie, Gänseerziehung oder ein Wurf kleiner Katzenbabys – stern TV hat die Tiere, Pfleger und Helfer in Deutschlands größtem Tierheim besucht und zwei Tage mit der Kamera begleitet. Die ganze Reportage sehen Sie in der Sendung am Mittwochabend.