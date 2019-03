Fremdenhass, Gewaltbereitschaft, Drogen und Alkohol - all das wiederholt sich bei Familie Ritter scheinbar endlos. Vor allem die beiden Söhne von Familienoberhaupt Karin Ritter, René, Norman und Christopher, machen immer wieder von sich Reden. Mehrfach wurden sie für Straftaten verurteilt und saßen im Gefängnis. Die katastrophale Entwicklung der Ritter-Söhne begleitet die stern TV-Zuschauer schon 25 Jahre. Und trotz allen Bemühens seitens Behörden und der Stadt hat sich nie etwas an den Verhältnissen geändert.

Karin Ritter: "Die haben die Tiere in meine Wohnung geschmissen"

Erst im Herbst vergangenen Jahres wurden Karin Ritter und der Rest der in der Köthener Obdachlosenunterkunft in der Augustenstraße lebenden Familie zwangsumgesiedelt - was wieder für Ärger sorgte. Nun wird Christopher Ritter vorgeworfen, zusammen mit anderen Tätern in den Köthener Tierpark eingebrochen zu sein, Mitarbeiter bedroht und Tiere mitgenommen zu haben. Die Köthener Zeitung berichtete zuerst über den Fall: Neben Kaninchen wurden Meerschweinchen und Chinchillas gestohlen. Dazu zwei Papageien, heißt es.

stern TV ist erneut nach Köthen gefahren, um Karin Ritter und ihren Sohn zu treffen und mehr über den mutmaßlichen Diebstahl zu erfahren. War er es wirklich? Die 64-jährige Karin Ritter ist sichtlich aufgebracht. Sie sagt, Christopher habe die Tat mit einem Komplizen begangen und die "haben die Tiere hier reingeschmissen in meine Wohnung und ich habe gesagt 'Raus! Die bleiben hier drinne nicht, Drecksviecher!'", so die Hartz IV-Empfängerin. "Die sollen sie wegsperren, all beide!"

Was hinter den Vorwürfen steckt und wie es mit den Tieren aus dem Tierpark weitergegangen ist? Ein neues Kapitel der Geschichte von Familie Ritter: heute Abend bei stern TV.