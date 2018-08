Jan Müller ist ein gutaussehender 27-Jähriger. Kein Wunder also, dass der junge Mann als Model arbeitet. stern TV traf ihn zum ersten Mal vor anderthalb Jahren, als Modelscout Yannis Nikolaou in Hamburg für uns für das Projekt "Von der Straße auf den Catwalk" nach neuen Talenten suchte. Damals stach Jan Müller dem Talentsucher Nikolaou direkt ins Auge. Und auch Jan sagte damals, er werde sich auf jeden Fall melden. Doch dazu sollte es nicht kommen. Jan Müller, alias "Peter", ließ nichts von sich hören. Wir wissen inzwischen warum:

Mit seinen 27 Jahren ist Jan Müller alleinerziehender Vater einer behinderten Tochter. Die Siebenjährige hat einen seltenen Gendefekt, wodurch ein Chromosom nicht richtig ausgebildet ist. Die Folge: Das Kind hat eine Gaumenspalte, einen Herzfehler, sie ist kleinwüchsig, spricht noch nicht und zeigt insgesamt starke Entwicklungsverzögerungen. "Ich habe mich nie gefragt: Warum ausgerechnet mein Kind?", sagt Jan Müller. "Die Dinge passieren einfach. Und ich bin dafür auch ein Stück weit dankbar, denn ich habe durch Amina auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht und mir persönlich auch in meiner Entwicklung geholfen."

Ein gutes Netzwerk und gesunder Menschenverstand

Mit Aminas Mutter war Jan Müller nur kurz zusammen, eine Schwangerschaft sei eigentlich nicht geplant gewesen, erzählt er. Als die kleine Amina dann zur Welt kam, zerbrach die Beziehung der Eltern an der enormen Herausforderung. Das Mädchen lebte zunächst bei der Mutter. Doch die war mit dem Kind überfordert, so dass Jan Müller per Gericht durchsetzte, dass Amina dauerhaft bei ihm lebt. Seit dem vierten Lebensjahr der Kleinen hat er das alleinige Sorgerecht. "Man wächst da hinein", so der Vater. "Mit gesundem Menschenverstand kann man die richtigen Entscheidungen treffen."

Ohne Unterstützung allerdings würde er den Alltag als Vater, Student und Model allerdings nicht so leicht bewältigen können. Mittlerweile hat sich der 27-Jährige ein ganzes Netzwerk aufgebaut aus Menschen, die gerne einspringen, wenn er Termine an der Uni oder im Modeljob hat. Ohne das würde es nicht gehen, räumt er ein. "Ich kann ja auch schlecht sagen, ich packe mein Kind mal dahin, ich nehme mein Kind mal hier mit. Ein Kind braucht eine gewohnte Umgebung." Und auf Amina trifft das besonders zu. Deshalb versuche er, die Fototermine immer so schnell wie möglich zu erledigen.

Von der Straße auf den Catwalk – mit sechsmonatiger Verspätung

Für Jan Müller sind die Fotoshootings inzwischen einträgliche Jobs – und eine willkommene Abwechslung zwischen Studium und Vatersein. Erst als er die stern TV-Modelserie letzten Sommer im Fernsehen sah, erinnerte er sich an das Zusammentreffen mit Yannis Nikolaou in Hamburg und nahm Kontakt auf. Mit sechsmonatiger Verspätung. Kurz darauf startete er richtig durch. Barcelona, Mailand, London. stern TV hat ihm bei einem Cover-Shooting der mexikanischen GQ in Hamburg besucht. "Durch Amina weiß ich, dass innere Schönheit viel, viel wichtiger ist", so der 27-Jährige. "Ich nutze das Modeln einfach, um Geld zu verdienen, um eine gute Basis für uns zu schaffen und in relativ kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Damit ich meiner Tochter später vielleicht ein schöneres Leben ermöglichen kann."

Der Weg von der Straße auf den Catwalk hat für Jan Müller mit etwas Verspätung doch noch geklappt. Trotzdem steht er mit seiner kleinen Tochter jeden Tag vor großen Herausforderungen. Es ist ihm wichtig, neben Studium und Job möglichst viel Zeit mit Amina zu verbringen. Diesen Sommer kommt die Siebenjährige in die Schule. Jan Müller hofft, dass sie bis dahin vielleicht endlich "Papa" sagen kann.

