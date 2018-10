"Er hat in meinen Augen nicht das Recht, die Türkei zu repräsentieren", sagt Erdogan-Kritiker Ünsal Arik. "Ein Staatsmann muss auch mit Kritik umgehen können, aber das kann er leider nicht. Das haben wir jetzt alle schon oft genug erlebt."

Der Besuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland war das beherrschende Thema am Wochenende. Neben seinem Besuch in Berlin kam der türkische Staatspräsident auch nach Köln, um die Ditip-Zentralmoschee offiziell zu eröffnen und vor seinen Anhängern zu sprechen. Nahe der Moschee im Stadtteil Ehrenfeld versammelten sich rund 1.500 Unterstützer Erdogans. Auch der deutsch-türkische Profiboxer Ünsal Arik ging hin, um die Rede Erdogans zu hören. Sein Anliegen: Mit den Menschen aus der türkischen Community, ob Erdogan-Befürworter oder -Kritiker, ins Gespräch zu kommen und Argumente auszutauschen.

stern TV hat Arik zur Moschee-Eröffnung begleitet, um seine Einschätzung der Veranstaltung zu hören. Doch kaum angekommen, wurde Ünsal Arik am Rande der Veranstaltung massiv angefeindet und bedroht. Sogar die Polizei setzte Arik zwischenzeitlich fest. Wie der Boxer den Erdogan-Besuch und das Drumherum der Deutsch-Türken erlebte und die Reaktionen einordnet, erzählt er live in der Sendung am Mittwochabend.