Alle Männer sind wehleidig, bestätigen sich Frauen gerne untereinander. Und auch die Männer haben ein bestimmtes Bild von Frauen. Etwa, wie kompliziert sie kommunizieren, anstatt mit der Sprache gerade rauszurücken. Frauen hingegen fühlen sich oft unverstanden - wie können Männer nur so unsensibel sein? Die Liste lässt sich unendlich fortführen und zahlreiche Anekdoten aus dem Beziehungsleben dienen uns als anschauliche Beispiele, ja sogar als Beleg. Die Debatte über Geschlechterklischees hält unser Zusammenleben auch im 21. Jahrhundert noch lebendig. Aber was ist wirklich dran? Und was steckt dahinter? Unser Reporter Tristan Söhngen hat zwei Klassiker an Männern und Frauen getestet: Schmerzempfindlichkeit und Schreckhaftigkeit. Zwar handelt es sich nur um eine Stichprobe unter (Un)Freiwilligen.

Sind Sie ein "Männerversteher"? Wenn ein Mann sagt: "Mach eine Pause Liebling, du arbeitest zu viel", dann meint er... Dort vorne liegt noch Staub Ich kann den Fernseher wegen des Staubsaugers nicht hören Ich möchte kuscheln

Sind Sie ein "Frauenversteher"? Wenn eine Frau sagt: "Wir müssen reden", meint sie in Wahrheit... Mir ist langweilig Ich habe ein Problem Mit Dir rede ich kein Wort mehr