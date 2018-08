Der Wagen war sein Ein und Alles – nun ist er weg. Gestohlen vor einem Hotelparkplatz am Nürburgring. Thomas Rosier besaß mit seinem Mercedes 300 SL "California Outlaw" von 1955 einen wahren Oldtimer-Schatz. Der Rennwagen mit 215 PS unter der Haube war überall ein Hingucker. Details wie die gelben Nebel-Scheinwerfer, Straußenlederbezüge und der Sportauspuff machen das Auto einzigartig auf der Welt. Geschätzter Wert: 1,7 Millionen Euro. Als Ganzes sei der Wagen aber kaum zu veräußern, da der Mercedes durch die Spezialausstattung ein Einzelstück ist und damit leicht zu identifizieren wäre. Der emotionale Wert liege für ihn noch deutlich höher – schließlich habe der Wagen auch schon seinem Vater gehört, sagt Thomas Rosier. Der Unternehmer fürchtet nun, dass sein Mercedes Coupé in Einzelstücken verhökert werden könnte. Deshalb lobte Rosier kurzerhand eine Belohnung von sage und schreibe 250.000 Euro für denjenigen aus, der ihm das Auto wiederbeschafft. "Mir ist es letztendlich gleich ob der Dieb das Fahrzeug zurück bringt oder Helfershelfer. Wichtig ist, dass das Auto möglichst unversehrt zurückkommt", so der 54-Jährige.

Nach 26 Jahren zurück im Besitz der Familie

Der schwarze Flitzer ist für den Autohändler nicht nur eines seiner teuren Autos, die er auch verkauft, sondern ein Wegbegleiter im Leben, wie er erzählt: "Es ist nicht nur ein Familienmitglied, sondern es ist die Begründung meiner beruflichen Karriere gewesen. Denn dieses Fahrzeug, das im Besitz meines Vaters war, diente Ende der 80er Jahre als Startkapital für mein Autohaus." Rosiers Vater Heinz verkaufte den 55er Mercedes damals, um seinem Sohn den beruflichen Einstieg in die Branche zu ermöglichen. 26 Jahre später holte Thomas Rosier den Wagen aus Amerika zurück nach Hause, nach Oldenburg. "Überraschend war, dass an dem Wagen unter den amerikanischen Nummernschildern immer noch die Kennzeichen meines Vaters UN-HR-5 verbaut waren. Ein echtes Gänsehauterlebnis!"

"Es wäre die Fortsetzung einer unbeschreiblichen Geschichte"

Als Thomas Rosier Mitte August mit dem Wagen zum Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring fuhr, stellte er ihn auf einem Parkplatz vor seinem Hotel ab – wo der sündhaft teure Mercedes über Nacht geklaut wurde. Und das, obwohl der Parkplatz am Abend noch von Security-Leuten bewacht war. Für ihn sei vollkommen unverständlich, warum diese Sicherheitsvorkehrungen nachts offenbar nicht mehr vorhanden waren, so Rosier. Die Nürburgring GmbH hingegen bietet nach eigener Aussage gar keine bewachten Parkplätze an. Der Dieb hatte anscheinend freie Fahrt.

Hinweise zum Auto Privat ... können Sie an folgende E-Mail-Adresse schicken:

oldtimer@sterntv.de

Ob er seinen Wagen je wiedersieht? Thomas Rosier hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und sogar eine Kontaktmöglichkeit für den Dieb oder "Finder" seines Autos eingerichtet. "Ich habe für mich entschieden: Du selber musst etwas tun und habe die 250.000 Euro – eine Viertel Millionen, ein unglaublicher Betrag – ausgelobt, um das Auto unversehrt zurückzubekommen. Egal wer das Auto bringt, bekommt die 250.000." Selbst rechtlich wäre ein solcher Finderlohn-Deal wohl legal, sogar mit dem Dieb. "Es wäre die Fortsetzung einer unbeschreiblichen Geschichte: Das Auto kommt ein zweites Mal zurück. Das wäre ja der schönste Ausgang!" Ob und wann das passiert, hängt jetzt wohl allein vom Dieb ab. Und dieses Ende der Geschichte wäre dann wohl so einzigartig, wie das Auto selbst.