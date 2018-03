Bis zu 3000 Sauen und Ferkel leben auf den sechs Etagen im so genannten "Schweinehochhaus". Dieses 25 Meter hohe Betongebäude in Sachsen-Anhalt, einst ein Prestigeobjekt der ehemaligen DDR, ist wohl heute noch einzigartig in Europa. Der Zuchtbetrieb in Maasdorf steht seit Jahren immer wieder wegen der Haltungsbedingung der Tiere in der Kritik. Neue Bilder zeigen erschütternde Zustände: Ferkel, die nach der Geburt leiden und sterben, Ferkel, die zur Tötung auf den Boden geschmettert werden, Mutterteiere, die von Mitarbeitern brutal aufgetrieben werden.

Die Aufnahmen stammen vom Verein Deutsches Tierschutzbüro. Aktivisten hatten über mehrere Monate erstmals im Schweinehochhaus versteckte Kameras installiert und die Zustände dokumentiert. stern TV hat die Aufnahmen der Landestierschutzbeauftragten Hessens, Dr. Madeleine Martin, gezeigt, die auch als Gutachterin die Schweinehaltung in Betrieben bewertet. Sie sagt: "Solche Bilder machen mich wütend. Sie sind absolut überflüssig. Diese Bilder gehören zum Staatsanwalt."

Landwirtschaftministerin versprach bessere Zustände

Die große Betonanlage wird vom zuständigen Landesamt für Verbraucherschutz als "außergewöhnlich und in Deutschland einzigartig" bezeichnet. Nach der Wende hatte das Haus verschiedene Besitzer. 2013 ging der Tierschützer Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro e.V. zum ersten Mal in das Schweinehochhaus und machte dort Aufnahmen von den Haltungsbedingungen. Damals fiel ihm bereits auf, wie eng eingepfercht die Sauen in den Kastenständen gehalten wurden. Nachdem die Tierschützer die Bilder veröffentlicht hatten, geriet das Schweinehochhaus in die Schlagzeilen. Die damalige Landwirtschaftsministerin von Sachsen-Anhalt Claudia Dalbert (Die Grünen) – zu der Zeit drei Monate im Amt – sagte zu den Vorwürfen: "Die Sau muss sich hinlegen können, Beine ausstrecken, das kann sie nur, wenn der Kastenstand so breit wie die Sau hoch ist." In einem Interview betonte sie, dass derartige Zustände unter ihrer Ägide nicht mehr toleriert würden, ein Weggucken dürfe es nicht geben.

Die Tierschützer haben jetzt hingeguckt: Die Aufnahmen aus den vergangenen Monaten dokumentieren, wie im Schweinehochhaus verendende Ferkel an den Hinterbeinen genommen und zur Tötung auf den Boden geschlagen werden. Das Quieken des Jungtieres versiegt, ob es tot ist, davon versichern sich die Mitarbeiter nicht. niemand. Nach deutschem Recht ist es deshalb verboten, Ferkel so zu töten. Die Tiere müssen mit einem gezielten Schlag auf den Kopf getötet und anschließend sofort entblutet werden – um zu verhindern, dass die Tiere noch einmal erwachen, erläutert Dr. Madeleine Martin.

Fullscreen

Am 25. Januar wurde in dem Schweinehochhaus versucht, insgesamt 15 Ferkel auf die verbotene Weise zu töten. Das zeigen die Kameraaufnahmen. Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro e.V. ist die Anlage seit seinen ersten Aufnahmen ein Dorn im Auge: "Das Schweinehochhaus steht schon länger in der Kritik. Aber die neuen Bilder zeigen sehr eindrücklich, wie der Alltag der Tiere wirklich ist. Mit versteckten Kameras wurde aufgezeichnet, wie die Mitarbeiter mit den Tieren umgehen: Die Tiere werden getreten, misshandelt und totgeschlagen. Und das muss die Behörden alarmieren, hier muss aus unserer Sicht durchgegriffen werden."

Durch Massenproduktion kein Respekt mehr vor der Kreatur

Betreiber des Hofs ist die HET GmbH, die auf Schweinezucht spezialisiert ist. Aus Dokumenten des Landesamtes für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt geht hervor, wie der Zuchtbetrieb 2015 auf sechs Stockwerken funktionierte:

In das Schweinehochhaus passen bis zu 500 Zuchtsauen mit ihren Ferkeln, insgesamt etwa 3000.

Die Tiere werden mit Aufzügen zwischen den Etagen transportiert. Die Zuchtsauen werden zunächst auf die 2. Etage gebracht, wo sie in Kastenständen künstlich besamt werden.

Für den Rest der Tragezeit kommen sie auf die 5. Etage. Dort werden sie mit bis zu 200 weiteren tragenden Sauen in Gruppen gehalten. Eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin kommen die Sauen auf die 4. oder 6. Etage in den sogenannten Abferkelbereich.

In Abferkelkäfigen bringen sie ihre Ferkel auf die Welt und säugen sie für mehrere Wochen. Danach werden die Jungtiere von der Muttersau getrennt und auf der 1. und 3. Etage des Hochhauses in Gruppen gehalten – bis sie schließlich verkauft werden.

​Aus dem Handelsregister geht hervor, dass Geschäftsführer Michiel Taken eine weitere Firma namens Genesus betreibt, die auf Produktion und Vertrieb von Schweinen spezialisiert ist. Während die Firmenwebsite mit niedlichen Ferkelbildern wirbt, zeigen die Aufnahmen aus dem Schweinehochhaus eine ganz andere Realität: Ferkel, die während der Geburten zahlreich verenden, weil sie sich nicht aus der Fruchtblase befreien können, weil sie im Spaltenboden hängen bleiben oder weil sie vom Muttertier eingequetscht werden. "Es gibt keine Aufsichtspflicht als Pflicht, aber jeder halbwegs vernünftige Landwirt wird versuchen, wenn seine Sauen ferkeln, dabei zu sein. Um eben zu unterstützen und um Zwischenfälle zu vermeiden. Hier war schon auffällig, wie viele Tiere tot oder offensichtlich krank waren", sagt Madeleine Martin.

Die HET GmbH als Betreiber des Schweinehochhauses hat auf keine der Interviewanfragen reagiert und sich zu den zu den Vorwürfen nicht geäußert. Die Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin schockiert vor allem – wie jeden Verbraucher wohl auch – mit welcher Rohheit die Tieren behandelt werden. Die Ferkel werden geworfen, die Muttertiere mit Gewalt aufgetrieben und verletzt. "Es ist einfach eine Frage, ob man ein Tier überhaupt respektiert. In diesem Fall erscheint es mir so, dass der Respekt vor der Kreatur komplett verloren gegangen ist."



INFO Ferkelzucht und Massentierproduktion Schweine leben normalerweise in Verbänden mit einer etablierten Rangordnung. Tragende Sauen verlassen zum Gebären die Gruppe und suchen für sich und die Ferkel ein Nest. In der Massentierzucht sind die natürlichen Verhaltensweisen der Schweine vollkommen unterbunden. Es findet keine Nestsuche statt, die tragenden Sauen haben keinerlei Komfort – und nach der Geburt findet kaum Interaktion wie Schnüffeln und Stupsen mit den Ferkeln statt. So erfahren die Ferkel auch keine Erziehung durch das Muttertier, wie sie eigentlich üblich wäre. Zuchtsauen werden als kurzlebige Produktionstiere möglichst vieler Ferkel genutzt – eine Massenproduktion mittels künstlicher Befruchtung und Hormonbehandlungen. Verhaltensauffälligkeiten, Lethargie, Schmerzen und Krankheiten sind in der Massenschweineproduktion vorprogrammiert.

In Deutschland werden rund zwei Millionen Zuchtsauen in knapp 10.000 Betrieben gehalten. Der Abferkelzyklus bestimmt den Alltag der Tiere, dabei leben sie jeweils über Monate in Einzelfixierung und in den Abferkelboxen:

7 Tage vor der künstlichen Befruchtung kommen die Muttersauen in einen Kastenstand, wo sie danach für weitere 28 Tage bleiben.

Während der restlichen Schwangerschaft werden die Tiere etwa 80 Tage in Gruppen gehalten.

7 Tage vor dem errechneten Geburtstermin kommen sie in die so genannte Abferkelbucht. Die Sauen und Ferkel werden auf einem Spaltenboden aus Kunststoff gehalten, Einstreu gibt es nur ganz selten. Normalerweise säugen Muttersauen ihre Ferkel drei bis vier Monate, in der Ferkelproduktion bleiben die Jungtiere nur maximal 28 Tage bei der Mutter. Dann kommen sie in einen Aufzuchtstall und die Mutter kehrt in den Produktionszyklus zurück. Der Zyklus wiederholt sich für sie etwa zweieinhalb Mal pro Jahr. Nach drei Jahren bzw. etwa sechs Würfen werden die Muttersauen geschlachtet.



Ausführliche Informationen über die Ferkelzucht finden Sie auf der Seite der Albert-Schweizer-Stiftung.





Das sagt das Tierschutzgesetz Der gesetzliche Rahmen für die Haltung und Tötung von Nutztieren ist das Tierschutzgesetz. Der Paragraf 1 des Tierschutzgesetz besagt: Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Nach Paragraf 17 drohen einem Halter bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe, wenn er "einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt". Darüber hinaus gibt es eine Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und die Tierschutz-Schlachtverordnung.













Machen Sie mit! Was wären Sie bereit zu tun? einen Tag in der Woche auf Fleisch verzichten nur noch ein bis zwei Mal pro Woche Fleisch essen das Doppelte oder mehr für Fleisch bezahlen auf Fleisch- und Wurstwaren ganz verzichten nur noch Bio kaufen nichts von allem Abstimmen Teilen Facebook Twitter Google+