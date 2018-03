Bis zu 3000 Sauen und Ferkel leben auf den sechs Etagen im so genannten "Schweinehochhaus". Dieses 25 Meter hohe Betongebäude in Sachsen-Anhalt, einst ein Prestigeobjekt der ehemaligen DDR, ist wohl heute noch einzigartig in Europa. Der Zuchtbetrieb in Maasdorf steht seit Jahren immer wieder wegen der Haltungsbedingung der Tiere in der Kritik. Neue Bilder zeigen erschütternde Zustände: Sterbende Ferkel werden zur Tötung auf den Boden geschmettert, die Tiere von Mitarbeitern mit massiver Gewalt behandelt. Die Aufnahmen stammen vom Verein Deutsches Tierschutzbüro. Aktivisten hatten über mehrere Monate im Schweinehochhaus versteckte Kameras installiert und die Zustände dokumentiert. Tierrechtsexperten kritisieren die mit der Zucht dort verbundenen Rechtsverstöße. Auch die Landestierschutzbeauftragte Hessens, Dr. Madeleine Martin, sagt: "Solche Bilder machen mich wütend. Sie sind absolut überflüssig und diese Bilder gehören zum Staatsanwalt."



Was muss passieren, damit das Leid der Tiere im Schweinehochhaus und in anderen Zuchtbetrieben endliche ein Ende hat? Dazu wird sich Steffen Hallaschka live in der Sendung mit Jan Peifer, dem Vorsitzenden vom Deutschen Tierschutzbüro unterhalten.

​