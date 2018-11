Dass die Lebensmittelindustrie trickst, ist kein Geheimnis mehr. Nur in welchem Maße, das erschüttert uns Verbraucher doch immer wieder. Und so finden sich im Handel immer wieder Produkte in einer kaum erkennbar veränderten Packung stecken. Ergebnis: weniger Inhalt, gleicher oder sogar höherer Preis. Diese Mogelpackungen werden von den Verbraucherzentralen regelmäßig entlarvt und an den Pranger gestellt. Denn Kunden wird dadurch fast immer eine Preiserhöhung untergejubelt - ohne dass sie es ahnen. Noch dazu wird unnötiger Verpackungsmüll produziert. Zum Beispiel beim Früchtemüsli Vitalis von "Dr. Oetker", das als Mogelpackung des Jahres gilt: Vormals waren 600 Gramm drin, jetzt sind es nur noch 500 Gramm. Der Preis blieb gleich und auch die Packung änderte sich kaum wahrnehmbar. Beim "Mondamin Lieblingsgrießbrei" kam heraus, dass bei einer Tütenhöhe von 18 Zentimetern fast 15 Zentimeter der ohne Inhalt sind. Auch bei Cremes enthält eine handgroße Verpackung am Ende oft nur wenige Milliliter Creme. Röntgenbilder zeigen deutlich, wie viel Luft sich zum Teil in den Packungen befindet: bis zu 83 Prozent!

Große Schachtel - wenig Produkt?

stern TV zeigt die erschreckenden, aktuellen Ergebnisse der Verbraucherzentralen und welche Hersteller und Produkte uns die größten Mogelpackungen unterjubeln.