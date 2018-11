Dass die Lebensmittelindustrie trickst, ist kein Geheimnis mehr. Nur in welchem Maße, das erschüttert uns Verbraucher doch immer wieder. Und so finden sich im Handel immer wieder Produkte in einer kaum erkennbar veränderten Packung stecken. Ergebnis: weniger Inhalt, gleicher oder sogar höherer Preis.

Diese Mogelpackungen werden von den Verbraucherzentralen regelmäßig entlarvt und an den Pranger gestellt. Denn Kunden wird dadurch fast immer eine Preiserhöhung untergejubelt - ohne dass sie es ahnen. Noch dazu wird unnötiger Verpackungsmüll produziert. Zum Beispiel beim Früchtemüsli Vitalis von "Dr. Oetker", das als Mogelpackung des Jahres gilt: Vormals waren 600 Gramm drin, jetzt sind es nur noch 500 Gramm. Der Preis blieb gleich und auch die Packung änderte sich kaum wahrnehmbar. Beim "Mondamin Lieblingsgrießbrei" kam heraus, dass bei einer Tütenhöhe von 18 Zentimetern fast 15 Zentimeter der ohne Inhalt sind. Auch bei Cremes enthält eine handgroße Verpackung am Ende oft nur wenige Milliliter Creme. Röntgenbilder zeigen deutlich, wie viel Luft sich zum Teil in den Packungen befindet: bis zu 83 Prozent! "Es hat sich nichts verbessert, auch nicht gegenüber den Untersuchungen vor zwei oder drei Jahren. Und das ist ein großes Ärgernis", beklagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Deshalb fordern wir auch die Politik auf, hier mal klare Vorgaben zu machen! Denn der Handel und die Hersteller allein schaffen es ja offensichtlich nicht, solche Müll-Verpackungen aus dem Regal zu verbannen." Es müsse ganz klar verboten werden, das Luftpackungen im Umlauf sind. "Packungen müssen voll gefüllt sein und es darf nur im Ausnahmefall, wenn es technisch nicht anders möglich ist, ein gewisser Luftraum von maximal 30 Prozent erlaubt sein."

Mogelpackungen im Handel Produktübersicht Produkte schrumpfen oder haben schlichtweg eine viel zu große Verpackung für zu wenig Inhalt: Eine aktuelle Gesamtübersicht mit allen von der Verbraucherzentrale untersuchten Produkten und gemessenen Werten finden Sie hier. (PDF)

Hier können Sie selbst Produkte, Hersteller, Verpackungen und andere Ärgernisse melden, die Ihnen als Verbraucher negativ auffallen:

Meldungsseite der Verbraucherzentrale

Die Seite Lebensmittelklarheit gibt eine Übersicht über aktuell beanstandete oder gemeldete bzw. geänderte Lebensmittel im Handel.

lebensmittelklarheit.de



Große Schachtel - wenig Produkt?

stern TV hat die erschreckenden, aktuellen Ergebnisse der Verbraucherzentralen vorgeführt und welche Hersteller und Produkte uns die größten Mogelpackungen unterjubeln. Die Einsicht der Hersteller sei kaum gegeben, ärgert sich Armin Valet. "Oftmals haben sie ganz lapidare Ausreden, etwa dass die Lufthöhe technisch bedingt wäre. Das bezweifeln wir in sehr vielen Fällen, weil wir viele andere Lebensmittel oder Produkte im Supermarkt finden, die deutlich besser gefüllt sind." Vieles sei schlicht Marketing und da bliebe der Umweltaspekt und der Verbraucherschutz außer Acht. "Sie tricksen da die Verbraucher aus. Beispielsweise bei Packungen, die nach oben auch noch breiter werden. Was soll das?"

Die Röntgenscans der ausgewählten und besonders dreisten Mogelpackungen sehen Sie hier: