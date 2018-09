Tomatensoße, Kaffee, Schokoeis – für diesen Beitrag hat sich stern TV-Reporter Tristan Söhngen wahrhaft richtig schmutzig gemacht. Er will herausfinden, wer von den Zuschauern solche Schweinereien wieder ausgewaschen bekommt. Denn nicht jedes Vollwaschmittel hält, was es verspricht, besagt der neueste Test der Stiftung Warentest. 23 Produkte – von Discountern, Drogeriemärkten und bekannten Marken – standen für das aktuelle Heft auf dem Prüfstand und wurden an der Schmutzwäsche normaler Haushalte und an 33 speziellen Fleckenarten angewendet. Doch welche Vollwaschmittel überzeugen bislang in der Praxis? Wer bekommt die vollgekleckerte Hose unseres Reporters wieder sauber? Tristan Söhngen hat die 23 Test-Produkte eingepackt; er hat in den Waschküchen unserer Zuschauer gestöbert und hat sich zeigen lassen, welche unterschiedlichen Philosophien und besonderen Tricks sie dort haben. Alles, was Sie zum Thema Waschen (vielleicht) noch nicht wussten – und welche Waschmittel konkret bei beim Produkttest am besten abgeschnitten haben, wird Cecilia Meusel von der Stiftung Warentest am Mittwochabend im Studio zeigen.

