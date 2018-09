Reichlich Promille und "lustige" Texte grölen – damit ist Ikke Hüftgold auf Mallorca bekannt geworden. Mit Titeln wie "Schon wieder besoffen " oder "Saufen ist Scheiße, doch wir machen's trotzdem" wurde er zum Publikumsliebling der Ballermann-Partyszene. Immer wieder aber uferten seine Auftritte auch aus, so dass sich zuletzt selbst der Betreiber der berühmten Partydisco "Bierkönig" von ihm distanzierte. Der zunehmend umstrittene Schlagersänger bekam Auftrittsverbot. Mallorca kämpft mittlerweile gezielt gegen das Image, einzig das Feier- und Trinkparadies zu sein. Künstler wie Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, spüren die kritische Haltung der örtlichen Politik schon länger. Auch Touristen müssen sich an strengere Regeln gewöhnen: Zu lautes Feiern oder Alkohol trinken am Strand kosten neuerdings bis zu 3000 Euro Bußgeld.

Dass er für die ganze Misere verantwortliche sein soll, sieht Matthias Distel nicht – und zieht Konsequenzen. Nach 10 Jahren Ballermann-Dasein kehrt der 42-Jährige der Insel den Rücken: "Klar, kann ich meinem Betreiber nicht die Schuld geben, der politische Druck war hoch, es waren zu viele Touris auf der Insel, das Feierpublikum ist omnipräsent", so Musikproduzent Distel, der bereits an einem entsprechenden Song arbeitet, in dem er mit dem Ballermann abrechnet. "Es musste natürlich jemand herhalten, der in der Öffentlichkeit am Provokantesten auftritt. Und das war 'Ikke Hüftgold'."

Gartenbauunternehmer, Musikproduzent - und Ikke Hüftgold

Seit einigen Monaten arbeitet Matthias Distel nun daran, am bekannten Goldstrand in Bulgarien eine neue Partyszene zu etablieren. stern TV war bei seinem letzten Auftritt dieses Jahres dabei – und hat den geschäftstüchtigen Musikproduzenten auch zu Hause besucht. In Eschhofen bei Frankfurt führt der Familienvater abseits der Bühne ein bürgerliches Leben und betreibt unter anderem eine Gartenbaufirma mit mittlerweile 25 Mitarbeiten. Das sei "sein Baby", sagt er. Nach einem abgebrochenen Studium und einer kurze Zeit bei der Polizei habe er sich mit einem Freund vor 20 Jahren selbständig gemacht. Das Geschäft läuft gut. Allerdings nicht immer. Zu Beginn seienr Ballermann-Zeit sei er mehr und mehr zwischen den Welten hin- und hergerissen gewesen, flog für die Nacht nach Mallorca, dann gleich zurück zu Familie und Job. "Die Musik war da, der Erfolg war da. Das hat mich natürlich auch gereizt." Die Figur Ikke Hüftgold war Ballermann mehr als gefragt. Darunter habe seine Frau massiv gelitten, weiß Matthias Distel jetzt. "Sie hat mein Leben über große Phasen im Prinzip nur noch über Facebook gesehen, über Bilder, die im Netz gelandet sind, Fotos mit weiblichen Fans. Mir tut das leid, dass ich da nicht genug Familienmansch war, nicht genug Papa war." Das Ehe-Aus liegt für Matthias Distel mittlerweile ein paar Jahre zurück, daheim in Eschhofen lebt er jetzt in der Nähe seiner Familie in einer eigenen Wohnung.

… und die Partyszene soll ihm folgen

Blickt man auf den Terminkalender von Ikke Hüftgold, bleibt ihm dort wohl weiterhin nicht viel Zeit. Im Sommer hatte er bereits regelmäßige Auftritte am bulgarischen Goldstrand, dazu Stadtfeste und Zeltpartys in ganz Deutschland. Dazu hat Distel bei seinem eigenen Musiklabel "Summerfield Records" weitere 14 Party-Schlagersänger unter Vertrag, darunter bekannte Ballermann-Größen wie Mia Julia und Lorenz Büffel. Die Auftritte der selbsternannten Stimmungssänger sind ein einträgliches Geschäft. Wegen sexistischer Songtexte wie "Dicke Titten, Kartoffelsalat" wird die Szene aber auch kritisiert. "Wir machen keine frauenverachtende Musik, das ist Satire", so der 42-Jährige, der Parallelen zu Comedians wie Mario Barth sieht. Den würde schließlich auch niemand deswegen angehen. "Ich behaupte mal: Die Damen, die zu uns kommen, die freuen sich, dass sie so ein bisschen auf die Schippe genommen werden."

Das weibliche Publikum und die trinkfesten Männer will Ikke Hüftgold künftig nach Bulgarien holen: Dort soll eine neue Partytourismusszene, ein neuer Ballermann entstehen. Möglichst mit zahlreichen Party-Schlagersängern wie ihn – zum Beispiel von seinem eigenen Label. "Wer weiß, was in zwei-drei Jahren in Mallorca ist? Dann haben wir hier am Goldstrand unseren neuen Hotspot, von dem wir unsere Musik nach Deutschland transportieren werden."