Reichlich Promille und "lustige" Texte grölen – dafür ist Ikke Hüftgold auf Mallorca bekannt geworden. Mit Titeln wie "Saufen ist Scheiße, doch wir machen's trotzdem" oder "Dicke Titten, Kartoffelsalat" wurde er zum Superstar der Partyszene. Immer wieder aber uferten seine Auftritte auch aus, so dass sich zuletzt selbst der Betreiber der berühmten Partydisco "Bierkönig" von ihm distanzierte. Der zunehmend umstrittene Schlagersänger bekam Auftrittsverbot. Mallorca kämpft mittlerweile gezielt gegen das Image, einzig das Feier- und Trinkparadies zu sein. Künstler wie Hüftgold spüren die kritischere Haltung der Behörden und Einheimischen schon länger, und auch Touristen müssen sich an strengere Regeln gewöhnen. Dass er für die ganze Misere verantwortliche sein soll, sieht Ikke Hüftgold nicht – und zieht Konsequenzen. Nach 10 Jahren Ballermann-Dasein kehrt der 42-Jährige der Insel den Rücken: "Klar, kann ich meinem Betreiber nicht die Schuld geben, der politische Druck war hoch, es waren zu viele Touris auf der Insel, das Feierpublikum ist omnipräsent", sagt Ikke Hüftgold, der bereits an einem entsprechenden Song über den Ballermann arbeitet. "Es musste natürlich jemand herhalten, der in der Öffentlichkeit am Provokantesten auftritt. Und das war Ikke Hüftgold."

Seitdem arbeitet er daran, am bekannten Goldstrand in Bulgarien eine neue Partyszene zu etablieren. stern TV war bei seinem letzten Auftritt dieses Jahres dabei – und hat den geschäftstüchtigen Musikproduzenten auch zu Hause besucht. In Eschhofen bei Limburg lebt der 42-Jährige unter dem Namen Matthias Distel und betreibt unter anderem eine Gartenbaufirma. Was also steckt hinter der Fassade des Schlagersängers Ikke Hüftgold? Und: Wird sich der Sauf- und Partytourismus nun vom spanischen Mallorca an den Goldstrand in Bulgarien verlagern? Darüber wird Steffen Hallaschka live in der Sendung mit Matthias Distel sprechen.