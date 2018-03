Früher war es so: Wer als Autofahrer im Ausland mal zu schnell fuhr oder eine rote Ampel ignorierte, blieb mit etwas Glück unbehelligt, weil der Strafzettel im Bürokratiedschungel stecken blieb. Das hat sich vor ein paar Jahren geändert. Seitdem werden Bußgelder aus dem europäischen Ausland auch daheim in Deutschland noch kassiert - zumindest wenn sie sich auf mehr als 70 Euro belaufen. Inklusive Verwaltungsgebühr. Über eine europaweite Datenbank können die ausländischen Behörden seit 2013 die Fahrzeughalter und deren Anschrift ausfindig machen. Entweder der Verkehrssünder zahlt direkt oder die Behörde kann das Bundesamt für Justiz um Vollstreckung bitten.

Tipps Autofahren in EU-Ländern Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema der Vollstreckbarkeit in Deutschland hat der ADAC hier zusammengestellt.

Italien, Österreich, Kroatien, Ungarn, England – hier erfahren Sie, wie Verkehrsverstöße in diesen Ländern geahndet werden.



Allerdings scheinen das einige EU-Länder nicht einzusehen, denn die Bußgelder fließen dann nicht zu ihnen zurück. Und so hat sich die Marotte eingeschlichen, die Gelder selbst bei den Autofahrern in Deutschland einzutreiben. Im letzten Jahr sollten 500.000 deutsche Autofahrer nach Verkehrsdelikten im Ausland erschreckend hohe Zahlungsforderungen erhalten. Manche sollten bis zu 400 Euro für Falschparken, Mautverstöße oder Fahren in verkehrsbeschränkten Innenstädten bezahlen, was in dem jeweiligen Land selbst eigentlich nur 10, 20 oder 40 Euro kostet. Insbesondere Urlaubsverkehrssünder aus Kroatien, Italien oder Großbritannien bekommen Schreiben von deutschen Anwälten oder Inkassounternehmen, die neben den – oft berechtigten – Bußgeldern zusätzlich unverhältnismäßige Geldforderungen samt Androhungen gerichtlicher Mahn- und Vollstreckungsverfahren enthält. Der größte Teil davon gehe dabei an die mit der Eintreibung beauftragten Anwälte oder Inkassobüros, sagt Michael Nissen vom ADAC.

Was steckt hinter den dicken Knollen?

Die dicksten Knöllchen dieser Art kommen derzeit aus Kroatien. Dort, insbesondere aus der Urlaubsstadt Pula, werden besonders viele Mahnbescheide von Anwälten verschickt. Urheber ist ein privates Unternehmen, die Firma "Pula Parking“, die die Parkflächen der Stadt verwaltet. Wenn Urlauber beim Parken kein Ticket gelöst hat, wird ganz klassisch ein Knöllchen verteilt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 10 bis 20 Euro. Da der Autobesitzer aber in Deutschland gemeldet ist, bekommt er erst Wochen oder Monate später einen Mahnbescheid: Gebühren für Halterabfrage, Anwalt, Dolmetscher und Übersetzung, sowie Versandkosten werden auf die Knöllchenkosten draufgeschlagen. Aus 15 Euro werden so schnell bis zu 300 Euro. Da die Gelder in diesen kroatischen Fällen von einem privaten Unternehmen eingefordert werden, handelt es sich um eine zivilrechtliche Verfolgung. Der ADAC kann das zwar nicht beanstanden, doch: Derartige Forderungen stünden in keinem Verhältnis zur Strafe für den eigentlichen Verstoß. "In vielen Fällen kann man das als dreiste Abzocke bezeichnen", so Michael Nissen.

In Italien sind es sogar die Kommunen, die über Inkasso-Firmen in Deutschland versuchen Strafzettel rückwirkend einzufordern. Anders als in Kroatien handelt es sich dabei um eine öffentlich-rechtliche Verfolgung. Prinzipiell gilt, dass ausländische Kommunen ihre rechtskräftigen Bußgeldbescheide nach derzeitigem EU-Recht nur vollstrecken können, wenn die Geldbuße 70 Euro überschreitet. Dies könne auch einer der Gründe sein, warum die italienischen Behörden dazu übergehen, Inkassobüros mit denselben Methoden wie in Kroatien (Halterabfrage, Anwalt, Dolmetscher und Übersetzung, Versandkosten) zu beauftragen, um höhere Gesamtkosten zu verursachen und damit eine Verfolgung im Ausland möglich zu machen. Laut Michael Nissen wollen sie so auf einfachem Weg an ihr Geld kommen. Denn eigentlich sieht das EU-Recht auch vor, dass öffentlich-rechtliche Bußgeldverfolgung in Deutschland nur über die deutschen Behörden, sprich die Bundesjustizbehörde in Bonn, laufen darf – wo das Geld dann bliebe.

Wenn die Verfolgung ordnungsgemäß laufen würde, bestünde zudem eine Zustellfrist von 365 Tagen in den Fällen Italien, England, Ungarn, die von öffentlichen Behörden verfolgt werden. Wird hingegen wie in Kroatien der zivilrechtliche Weg eingeschlagen, gilt eine Verjährung von fünf Jahren.

Wie kann man sich wehren?

Laut ADAC gehen die Fallzahlen in Deutschland in die Tausende. „Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge, weil hier auf dem Rücken der deutschen Autofahrer das große Geld verdient wird. Während einheimische Betroffene nur das Knöllchen bezahlen, wird bei ausländischen Falschparkern gleich ein Anwalt eingeschaltet, und dann ist man zwischen 200 und 400 Euro los. Das ist eine derart große Diskrepanz, die eigentlich nur noch als Diskriminierung bezeichnet werden kann“, sagt Michael Nissen. Noch dazu können sich deutsche Autofahre kaum wehren, da ein Einspruch nur im Land des Verstoßes und nur in der amtlichen Landessprache erlaubt wird. Kaum einer würde das wohl ohne Hilfe eines Anwalts machen. Und dann wird es noch einmal teurer. Das große Problem sei derzeit noch, dass es sich im EU-Recht um eine Grauzone handele, die ausgenutzt werde. Deshalb rät Michael Nissen vom ADAC, dem Problem möglichst vorzubeugen:

Im Urlaubsland und vor Ort immer direkt über die geltenden Regeln, Parkvorschriften und sonstigen Verkehrsregeln informieren.



Beim Parken immer auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen und unbedingt ein Ticket lösen.



Wer ein Knöllchen an der Scheibe findet, sollte alles daran setzen, das zügig und noch vor Ort zu bezahlen.



Auch wer angehalten wird, sollte eine etwaige Strafgebühr am besten gleich in Bar entrichten.



Immer einen Zahlungsbeleg bzw. eine Quittung geben lassen, mit Straftatbestand, Datum, Ort und Gebühr.



Wer tatsächlich eine Zahlungsaufforderung nach Hause bekommt, sollte sie genau prüfen und bei Zweifeln den Rat eines Anwalts oder der Verbraucherzentralen einholen.