Im Kampf gegen Kinderpornografie stehen die Ermittler immer wieder vor einem Problem: Um tiefer in die pädokriminelle Szene eindringen zu können, müssten sie selbst Missbrauchsabbildungen versenden dürfen. Denn in einschlägigen Foren ist nur akzeptiert, wer selbst Bilder anbietet: Die sogenannte "Keuschheitsprobe" soll verhindern, dass sich verdeckte Ermittler in den Chats tummeln.

Das Problem: In Deutschland ist das Hochladen solcher Bilder Ermittlern nicht gestattet – und das wissen auch die Pädokriminellen. Für die Beamten ist diese Einschränkung extrem hinderlich, wenn sie an die Strippenzieher herankommen und das Leid der Kinder beenden wollen. Denn in den relevanten Foren bleiben sie außen vor. Anders geht man damit beispielsweise in Australien um: Hier hat die Polizei sogar eine der größten Kinderporno-Plattformen selbst ins Leben gerufen, um anschließend viele Verdächtige festzunehmen. Ein Vorschlag der Justizminister aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz ist nun: Es könnten computererstellte Missbrauchsabbildungen angefertigt werden, mit denen die Ermittler in einschlägige Foren eintauchen könnten. Dagegen spricht andererseits: Es würde weiteres vermeintlich kinderpornografisches Material produziert und verbreitet, das die Interessen der Täter schürt – selbst wenn es sich um fiktive Aufnahmen handelt.

Ingo Fock, Vorsitzender des Vereins "Gegen Missbrauch e.V.", wurde als Kind selbst missbraucht, von den Taten existieren Aufnahmen. Er könnte sich sogar vorstellen, den Ermittlern die alten Bilder zur Verfügung zu stellen, um ihnen die gezielte Ermittlung nach pädophilen Straftätern zu ermöglichen.

Sollten die Ermittler mehr Rechte erhalten? Darüber werden Ingo Fock und die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann am Mittwoch live bei stern TV diskutieren.