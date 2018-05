Lisa* ist nur eines von unzähligen Opfern. Als Kind wurde sie von Männern brutal sexuell missbraucht, drei Jahre lang. Beim ersten Mal war sie elf Jahre alt. Der Missbrauch wurde gefilmt, verkauft und vermarktet; Bilder davon waren hundertfach im Umlauf. "Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Männer meine Bilder gesehen haben." Lisa ist heute 46 Jahre alt. Ihre Kindheit war unbeschwert, bis ein Bekannter ihres Bruders mit dem Mädchen Geld verdienen wollte. Er organisierte mehrmals im Monat Treffen organisiert. In einem großen Raum, in dem nur eine Couch stand, versammelten sich meist mehrere "Stammkunden", erzählt Lisa. "Wenn ich da fertig war mit den Fotos oder was die da alles gemacht haben, war ich nur froh, da raus zu sein. Damit ich duschen gehen konnte und dann in mein Bett. Da habe ich dann erst geweint."

Die Opfer sind nicht nur emotional zerstört, sie leiden ihr Leben lang darunter, dass die Aufnahmen der schlimmsten Momente ihres Lebens im Internet weiter gehandelt werden, Pädophilen der Befriedigung dienen. Allein im letzten Jahr gab es weltweit über 10 Millionen Hinweise im Netz auf sexuelle Ausbeutung von Kindern. Auch Ingo Fock war als Junge Pädokriminellen schutzlos ausgeliefert. Beim 50. habe er aufgehört zu zählen, sagt er heute. "Ich kann damit nicht abschließen, weil ich ja nicht weiß, wer sich gerade immer noch welches Material anschaut."

Mehr Rechte, um mehr Täter zu überführen?

Vor zwei Wochen hat stern TV gezeigt, wie das Bundeskriminalamt gegen Kinderpornografie ermittelt. Das Ermittlungsteam in Wiesbaden hatte in jenem seltenen Fall öffentlich nach einem Kinderschänder gefahndet: Dirk K. konnte kurz darauf als mutmaßlicher Täter gefasst werden. Noch nie hatten deutsche Ermittler so viele Hinweise auf sexuellen Missbrauch und Kinderpornografie. Das BKA in Wiesbaden profitiert von einem Verfahren aus den USA, wo Internetanbieter wie Google und Facebook dazu verpflichtet wurden, ihre Inhalte weltweit nach entsprechenden Bildern zu scannen. Doch im Kampf gegen Kinderpornografie stehen die Ermittler in Deutschland immer wieder vor einem Problem: Um tiefer in die pädokriminelle Szene vordringen zu können, die sich vornehmlich in geschlossenen Foren des so genannten Darknet abspielt, müssten sie selbst mit Missbrauchsabbildungen handeln. Denn das ist dort die einzige Währung. In einschlägigen Foren ist nur akzeptiert, wer selbst Bilder anbietet: Die sogenannte "Keuschheitsprobe" soll verhindern, dass verdeckte Ermittler in die Chats kommen. "Deutsche Polizeibeamte dürfen keine Straftaten begehen und das Posten eines kinderpornografischen Bildes wäre eine Straftat und das machen wir nicht und dürfen wir nicht", erklärt der Leiter der Zentralstelle Wiesbaden Hans-Joachim Leon. Und das wissen auch die Pädokriminellen.

Fragen & Antworten Ermittlungen gegen Kinderpornografie Kinderpornografie ist die fotorealistische Darstellung des sexuellen Missbrauchs einer Person unter 14 Jahren, also eines Kindes. Der Herstellung solcher Darstellungen liegt ein realer – oft schwerer – sexueller Missbrauch zugrunde. Durch die weltweite Verbreitung und Verfügbarkeit erfolgt eine dauerhafte Schädigung der Opfer.



Auf der Internetseite des BKA zur Strafverfolgung von Kinderpornografie erhalten Sie weitere Informationen.



Für die Beamten ist diese Einschränkung extrem hinderlich, wenn sie an die Strippenzieher herankommen und das Leid der Kinder beenden wollen. Denn in den relevanten Foren bleiben sie außen vor. Anders geht man damit beispielsweise in Australien um: Dort hat die Polizei 2017 sogar eine der größten Kinderpornografie-Plattformen betrieben. Sie hatten den Betreiber der Seite zuvor festnehmen können – und seinen Account anschließend einfach weiter genutzt, sogar selbst Missbrauchsabbildungen gepostet, um nach weiteren elf Monaten schließlich 900 mutmaßliche Täter zu identifizieren. In Deutschland ist ein solcher Weg undenkbar. Möglich scheint hingegen, künftig computererstellte, fiktive Missbrauchsabbildungen einzusetzen, wie Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der in Bayern eigens eingerichteten Zentralstelle Cybercrime sagt: "Wenn sie sich die heutige Qualität grafischer Computerspiele anschauen, dann haben Sie doch ein Gespür dafür, was in diesen Bereich geht." Laut ihm würde eine Serie von mehreren Standbildern ausreichen, um den Zweck zu erfüllen. Was technisch längst möglich ist, ist hierzulande dennoch verboten. Dabei sei es dringend erforderlich, so Goger, die Verbreitung fiktiven Materials mit unserer Rechtsordnung in Einklang zu bringen. Ein Vorschlag, den auch die Justizminister aus Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen unterstützen. Dagegen spricht, dass dadurch weiteres vermeintlich kinderpornografisches Material produziert und verbreitet würde, das die Interessen der Täter schürt – selbst wenn es sich um keine echten Missbrauchsaufnahmen handelt.

Opfer stellt Ermittlern Material seines Missbrauchs zur Verfügung

Die Bilder des Missbrauchs von Ingo Fock kursieren noch immer im Netz. Fock ist mittlerweile Vorsitzender des Vereins Gegen Missbrauch e.V. Er würde den Kampf gegen die Kinderpornografie gerne unterstützen. Fock, heute 54 Jahre, lebt in Göttingen. Weit weg von Berlin, der Stadt, in der sein Missbrauch begann. Bei ihm war es ein Bekannter seiner Mutter, der sich für den damals Siebenjährigen Zeit nahm, ihn mit Geschenken verwöhnte. "Für das kindliche Ego fühlt sich das erstmal total toll an: Der väterliche Freund, der mich unterstützt. Und am Anfang hat er auch nichts Böses mit mir gemacht." Dann habe er angefangen, ihn anzufassen, Geheimnisse aufzubauen, bis es zum ersten Übergriff kam. Anfassen, mitmachen, auch mit anderen Erwachsenen: Ingo Fock wurde herumgereicht und zum Spielball pädophiler Männer. Mit den Aufnahmen seines Missbrauchs sei er erpresst worden, so Fock. Einer der Männer habe ihn zum Kinderstrich am Bahnhof Zoo gebracht. Das Martyrium nahm erst ein Ende, als Ingo Fock 13 Jahre alt war. Da war er den Männern zu alt geworden. Die Bilder hingegen werden noch immer getauscht und gehandelt. Darin sieht Ingo Fock eigentlich nur einen einzigen Sinn: Pädophile damit überführen. Er könnte sich sogar vorstellen, den Ermittlern die Missbrauchsaufnahmen – von ihm als Opfer – zur Verfügung zu stellen, um ihnen die gezielte Ermittlung nach pädophilen Straftätern zu ermöglichen: "Wenn das Material schon im Netz ist und da nicht mehr gelöscht werden kann, dann hätte es zumindest noch etwas 'Gutes'. Um letztendlich in die geschlossenen Forensysteme von Tätern und Täterinnen zu kommen."

*Name von der Redaktion geändert