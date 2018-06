In der Schule haben Mädchen ihre Periode gerne noch als Ausrede für den Sportunterricht genutzt. Im Erwachsenenalter dagegen quälen sich Frauen trotz tatsächlichen Unwohlseins zur Arbeit. Menstruationsbeschwerden sind weit verbreitet. Es gibt zwar Frauen, die gar nichts merken. Andere hingegen können von leichtem Ziehen im Unterleib über Übelkeit oder Gereiztheit bis hin zu Krämpfen oder Migräne berichten. Und es kann jedes Mal anders sein. Dreiviertel aller Frauen haben zeitweise leichte bis mäßig starke Beschwerden bei ihrer Regelblutung. Jede zehnte Frau leidet so stark unter ihrer Periode, dass sie in dieser Zeit kaum arbeiten oder einer Tätigkeit nachgehen kann, kurz gesagt: Sie ist regelrecht krank.

So geht es der zweifachen Mutter Jaqueline jeden Monat. Die 35-Jährige leidet unter starken Regelschmerzen, hat aber nie offen darüber gesprochen, sagt sie: "Das war eigentlich immer ein Tabu-Thema. Ich habe mich auch nicht mit meinen Freundinnen darüber unterhalten, man hat einfach versucht, die Schmerzen zu überspielen."

Info Wie kommt es zu Menstruationsbeschwerden? Auslöser für die typischen Unterleibschmerzen im Zuge der so genannten Abbruchblutung sind Kontraktionen der Gebärmutter, die die Gebärmutterschleimhaut abstößt, weil sich dort kein befruchtetes Ei eingenistet hat. Im Verlauf des Zyklus sorgen die weiblichen Hormone dafür, dass sich die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft nach dem Eisprung vorbereitet. Dafür wird die Gebärmutterschleimhaut unter Beteiligung des Gelbkörperhormons Progesteron aufgebaut – ein ausgeklügeltes System, das Monat für Monat stattfindet. Mit der Menstruation stößt der Körper die nicht benötigte Schleimhaut ab, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Bei manchen Frauen ist dieser Prozess mit mehr oder minder größeren Regelschmerzen (medizinisch: Dysmenorrhoe) unmittelbar vor oder während der Blutung verbunden: Die körpereigenen Botenstoffe Prostaglandine lassen die Muskulatur während des Ablösungsprozesses zusammenziehen. Durch die starken Kontraktionen ist die Gebärmutter zeitweilig schlechter durchblutet und somit unterversorgt mit Sauerstoff – was den Schmerz auslöst. Eine weitere Ursache kann eine vorübergehende Überempfindlichkeit gegenüber anderen Gewebshormonen sein. Stress und seelische Belastungen verstärken die Beschwerden mitunter. Auch andere Begleitsymptome wie Rücken- oder Kopfschmerzen, Gereiztheit, depressive Verstimmungen oder Magen-Darm-Probleme gehen bei manchen Frauen mit der Menstruation einher.

Gebärmutterentfernung wegen Regelschmerzen?

Bei Jaqueline haben die Probleme nach der Geburt ihres zweiten Kindes vor zehn Jahren angefangen. Ihre Menstruation kam unregelmäßiger, dann aber hatte sie starke Blutungen und extreme Schmerzen – darunter leide auch ihre Familie, weil es immer wieder vorkam, dass ein Ausflug oder ein spontaner Schwimmbadbesuch mit ihren Kindern ausfallen musste, weil es ihr schlecht ging. Nach acht Jahren entschied sie sich deshalb, die Antibabypille zu nehmen – obwohl sie das nie wollte. Jaqueline nimmt die Pille jeden Tag ein, so dass ihre Periode ganz ausbleibt. "Es gibt nur zwei Optionen: Dass ich meinem Körper unnötig Hormone zuführe, oder dass ich jeden Monat die Schmerzen ertrage", bedauert die 35-Jährige. In ihrem Alter wolle sie nicht den Rest ihres Lebens eine Hormone schlucken, erklärt die zweifache Mutter, deshalb erwäge sie einen drastischen Schritt: "Ich habe mit meiner Ärztin darüber gesprochen, dass ich mit dem Gedanken spiele, mir die Gebärmutter entfernen zu lassen."

Jaqueline ist nicht die einzige, die unter der Monatsblutung und den damit verbundenen Beschwerden leidet. An unserer stern TV-Umfrage haben sich mehr als 3.000 Frauen beteiligt: 80% geben an, dass ihre Monatsblutung immer von Beschwerden begleitet wird. 19% haben manchmal Probleme und nur 1%hat keine Probleme. Und das hat Auswirkungen auf den Alltag: 67% leiden stark bzw. sehr stark unter den Einschränkungen während ihrer Periode.

"Frauen verhalten sich bei Tampons, als würden sie mit verbotener Ware rumschmuggeln"

Obwohl so viele Frauen von Menstruationsbeschwerden betroffen sind, ist es noch immer ein Thema, über das man lieber nicht spricht. "Die Menstruation ist bis heute ein Tabu, weil wir nicht gelernt haben, wie man darüber redet", sagt Buchautorin Heike Kleen. "Wir Frauen sind damit aufgewachsen, dass man das auf einmal bekommen hat – und das war ganz geheim und durfte keiner mitbekommen. Und dann wurde man im Badezimmer von der Mutter darüber aufgeklärt, dass man das jetzt alle vier Wochen bekommt." Viele Mädchen hätten einfach abgespeichert, dass man in unserer Kultur darüber einfach nicht spricht, so Kleen. "Wenn Frauen mal dringend einen Tampon brauchen, dann verhalten sie sich wie Drogendealer, die mit verbotener Ware rumschmuggeln. Und dann pressen sie den Tampon wie einen Zeitzünder in die Hand und verschwinden damit heimlich aufs Klo."

Vor allem im Job seien Regelschmerzen etwas, worüber man nur flüstert – und schon gar nicht als Argument nimmt, wenn man sich nicht leistungsfähig fühlt. Das bestätigt auch die stern TV-Umfrage: 70%der Frauen schleppen sich mit Schmerzmitteln zur Arbeit, obwohl sie sich eigentlich nicht arbeitsfähig fühlen. 22% Prozent gehen zunächst arbeiten und im Notfall nach Hause. "Kaum eine Frau würde zum Chef gehen und sagen: 'Kann die Präsentation heute jemand anderes machen? Ich habe meine Tage.' Wir wollen uns ja auch keine Schwäche eingestehen", sagt Heike Kleen.

