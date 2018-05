Viele Jahre ging es Rena Feilbach richtig gut. Ihre Gastwirtschaft warf genug Geld ab und sie konnte sich eine private Krankenversicherung leisten. Dann bekam sie ein Herzleiden und musste ihre Wirtschaft aufgeben. Mittlerweile kann die 76-jährige Rentnerin die hohen Versicherungsbeiträge ihrer PKV nicht mehr aufbringen. Selbst der Basistarif, bei dem sie wie eine gesetzlich Versicherte behandelt wird und für den sie monatlich 657 Euro bezahlen muss, lässt Rena Feilbach iimmer weiter in die Schulden abrutschen. Ein Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse ist in ihrem Alter längst ausgeschlossen. Der Rentnerin bleibt also nichts übrig, als weiter in ihrer Privatversicherung zu bleiben.

Die steigenden Beitragskosten einer privaten Krankenversicherung von oftmals über 1000 Euro pro Monat übersehen viele Menschen in jungen Jahren, weiß auch Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zu ihr kommen regelmäßig Betroffene, die in die Kostenfalle geraten sind. "Sie schaffen es einfach nicht mehr, ihre Beitragsrückstände zu begleichen und landen dann im Notlagentarif." Dieser Tarif kostet nur einen geringen Beitrag. Allerdings: Im Notlagentarif gibt es keine Vorsorgeuntersuchungen. Die Krankenkasse zahlt dann nur noch, wenn jemand akut krank ist. Eben in einer Notlage. Und das, obwohl man jahrelang tausende Euro in die Versicherung investiert hat.

Live in der Sendung wird Steffen Hallaschka mit Johannes von Sengbusch, Versicherungsberater beim Bundesverband Selbständige e.V., über die Probleme der Privatversicherten sprechen – und über Möglichkeiten, der Kostenfalle doch noch zu entkommen.