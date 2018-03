Lena Wendt und Ulli Stirnat fast zwei Jahre lang mit dem Auto durch Westafrika. Für die ungewöhnliche Reise hatten die Hamburger ihre Jobs an den Nagel gehängt. „Ich wollte mich selbst wiederfinden, raus aus der Fünf-Tage-Woche, in der sich alles ums Arbeiten dreht“, erzählt Lena. Neben Faszination und Abenteuer hielt der Trip auch schwierige Zeiten für das Paar bereit: „Wir waren irgendwann völlig übersättigt von den Eindrücken und mussten erstmal Urlaub vom Reisen machen“, erzählt Ulli. Unter dem Zusammenleben auf engstem Raum litt auch die Beziehung, mehrfach dachten die Journalistin und der Ingenieur sogar an eine Trennung.



Einfach losgefahren: Wie eine spontane Fahrt nach Südafrika zum Lebensabenteuer wurde Fullscreen