Vor zehn Jahren wanderte Valentin Grüner aus Konstanz nach Botswana aus, um dort Wildhüter zu werden. In Maun in Botswana arbeitet er auf der Grassland Safari, einer Rinderfarm, die ein großes Stück Land für Problemraubtiere zu Verfügung stellt. Als er ein von seiner Mutter verstoßenes Löwenbaby an sich nahm und mit der Flasche aufzog, entwickelte sich zwischen ihm und der Löwin im Laufe der Zeit eine enge Bindung. "Sie war 10 Tage alt und hat 10 Kilo gewogen. Ich musste ihr erst einmal einen Tropf dranhängen, damit sie überhaupt auf die Beine kam, sie konnte anfangs nicht mal an der Flasche nuggeln, so schwach war sie", erzählt der 31-Jährige. Wenige Monate später begannen Valentin und Sirga, gemeinsam ausgedehnte Spaziergänge zu machen, stundenlang streiften sie gemeinsam durch die Wildnis. "Die ganzen Spaziergänge in der Savanne – das war wie Gassi gehen mit einem unerzogenen Hund. Ich habe aber nie versucht sie zu trainieren. Sie rennt durch die Gegend wie sie will. Sie will einfach rennen, Tiere scheuchen. Am Anfang war das ganz entspannt, da ging das ein paar Stunden am Tag. Aber am Ende musste es den ganzen Tag und die halbe Nacht sein."

Videos der ungewöhnlichen Freundschaft gingen um die Welt. Etwa von der stürmischen Umarmung, mit der die mittlerweile 200 Kilogramm schwere Löwin ihren menschlichen Freund zu begrüßen pflegt. Was bizarr wirkt ist für Valentin Grüner (noch) ganz normal. Inzwischen ist "Sirga" allerdings eine wahre "Wucht". Die sechseinhalbjährige Löwin ist zu groß geworden, um noch außerhalb ihres Geheges zum "Spielen" oder auf die Pirsch zu gehen. Momentan lebt sie in einem 100 Quadratmeter-Wildgehege. Eigentlich müsste das Raubtier jetzt ausgewildert werden, da sie jedoch keine Angst vor Menschen hat, könnte sie in dem von Touristen besuchten Gebiet jemanden Fremdes zu nahe kommen und möglicherweise umbringen. Deshalb will Valentin Grüner bei seiner Ranch in Botswana nun ein 20 Quadratkilometer großes privates Reservat errichten. "Wir bauen ein Paradies auf für Sirga. Das ist im Moment das oberste Ziel, dass Sirga rauskommt", so der Wildhüter. "Das Reservat, dass sie kriegen soll ist so groß, das theoretisch ein wildes Rudel dort leben kann. Wenn sie raus geht, hat sie genau so viel Platz, wie ein wilder Löwe. Hoffentlich wird sie noch ein oder zwei finden."

stern TV hat Valentin Grüner und seine Sirga in Botswana besucht und das ungewöhnliche Verhältnis zwischen der erwachsenen Löwin und dem jungen Ranger dokumentiert. Wie er sich die Zukunft für seine Sirga vorstellt und welche Pläne er sonst noch für das Wildtierreservat hat, hat Valentin Grüner live bei Steffen Hallaschka in der Sendung erzählt.

Weitere Informationen Mehr über das Modisa Wildlife Project von Valentin Grüner und über die Freundschaft zwischen ihm und Löwin Sirga finden Sie auf folgenden Seiten: www.facebook.com/modisa www.facebook.com/sirgathelioness