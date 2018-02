Ein Foto aus Winsen in Niedersachsen brachte vor wenigen Wochen ganz Deutschland in Aufruhr: Ein Wolf spaziert mitten in der Stadt am Zaun einer Kita entlang – am helllichten Tag.



Die Szene ist kein Einzelfall. Seit Wochen gibt es insbesondere in Winsen immer wieder Nahbegegnungen mit Wölfen, die sich Grundstücken nähern oder im Ort durch die Straßen laufen. Die Tiere scheinen ihre natürliche Scheu vor dem Menschen zu verlieren. Was für Schäfer schon länger Grund zur Sorge ist, beunruhigt zunehmend auch die Bürger. Sie haben Angst um ihre Kinder, gehen teilweise nur noch tagsüber im Wald joggen. Noch im März 2017 wurden in ganz Deutschland 60 Wolfsrudel gezählt – inzwischen gehen die Experten von deutlich mehr Wölfen aus. In den nord-östlichen Bundesländern und in Niedersachsen gibt es besonders viele.



Dirk Oelmann ist Bürgermeister von Winsen und er hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Wölfe gehören in den Wald, nicht in die Stadt." Der SPD-Politiker sieht die Begegnung von Mensch und Wolf kritisch: "Was sieht ein Wolf, wenn er ein Kind im Sandkasten sieht? Ist das für ihn dann ein Mensch oder vielleicht auch Beute?"



Welche Auswirkungen hat die steigende Wolfspopulation in Deutschland? Und wie kann und sollte die Politik eingreifen? Die Debatte bei stern TV am Mittwochabend.