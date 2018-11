Zahlreiche Videos und Fotos unserer Zuschauer zeugen davon, wie viele junge Igel derzeit auf Futtersuche sind. Unsere heimischen Igel haben in diesem Jahr wegen des warmen Wetters im Herbst noch einmal Nachwuchs bekommen. Die Herbst-Igelkinder sind erste vor wenigen Wochen zur Welt gekommen und sind noch anfällig und schwach. Die meisten Jungtiere dieses Wurfs werden es womöglich nicht über den Winter schaffen, denn es wird eigentlich höchste Zeit, sich jetzt den Speck für ihren Winterschlaf anzufuttern und sich dann im Wortsinne irgendwo einzuigeln.

Kleine Igel müssen dringend noch zunehmen

Vor allem die Kleinen sind nun auf menschliche Hilfe angewiesen, denn sie finden kaum noch genug zu Fressen. Damit ein junger Igel den Winterschlaf gut übersteht, muss er mindestens 600 Gramm auf die Waage bringen. Viele der kleinen Igel wiegen im Moment nicht einmal 100 Gramm. Ein junger Igel kann aber höchsten 10 Gramm pro Tag zunehmen, sagt Dr. Kirsten Tönnies. Die Tierärztin aus Hattersheim am Main ist auf Wildtiere spezialisiert. Momentan werden ihr zahlreiche Igel in die Praxis gebracht, die sie kostenlos behandelt und den Menschen Tipps gibt, wie sie den Igel daheim richtig versorgten. Denn: Auch die Unterschlupfmöglichkeiten sind bei doppelt so vielen Tieren knapp. Wenn der erste Frost kommt, brauchen die Igel aber ein Heim für den Winterschlaf. stern TV traf auch Jennifer Kaniewski, die bei sich zu Hause eine private Igel-Auffangstation betreibt und dort momentan 14 Igel beherbergt und aufpeppelt, um sie möglichst noch rechtzeitig in der Natur wieder auszusetzen.

Wie wir verwaisten Igeln jetzt am besten helfen und worauf wir dabei unbedingt achten sollten, erklären Kirsten Tönnies und Jennifer Kaniewski in der Sendung am Mittwochabend.