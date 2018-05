Chicken Nuggets sind ein absoluter Fastfood-Klassiker, den viele auch für die Zubereitung zu Hause lieben. In nahezu jedem Supermarkt oder Discounter werden die Hähnchen-Happen der Eigenmarken angeboten, dazu gibt es Markenprodukte und auch Bio-Nuggets. Geht man nur nach dem Preis, müssten sich Fleischanteil, Qualität und Geschmack ziemlich unterscheiden.

stern TV hat mit einem Team aus Lebensmittelexperten zehn verschiedene Chicken-Nugget-Produkte unter die Lupe genommen – oder besser gesagt: unter das Mikroskop. In welchen Nuggets steckt wie viel echtes Hähnchen? Und: Sind die Markenprodukte besser als die vom Discounter? Ein Ergebnis können wir schon vorwegnehmen: "Dass da ein ganzes Hähnchen durchgeschreddert und in Chicken-Nuggets gepresst wird, ist eine Legende und völliger Quatsch", sagt Hauke Hilz, Professor für Lebensmittelchemie in Bremerhaven.

Hähnchenfleisch vs. Hähnchenbrust

Fleisch ist umso wertvoller, je geringer der Anteil an Sehnen und Bindegewebe ist, es sich also tatsächlich um Filet handelt. Daher hat man den Anteil des Fleischeiweißes zum wertbestimmenden Kriterium der Fleischqualität gemacht. Kurz gesagt: Der Anteil Magerfleisch bestimmt den Wert und die Qualität. Das Laborteam von Prof. Hilz war mit den meisten Produkten in dieser Hinsicht zufrieden. Allerdings fiel auch auf, dass in einigen Chicken-Nuggets mehr als nur Hähnchenbrust verarbeitet war, sondern auch andere Fleischsorten wie Schenkelfleisch oder Haut. Die Zutatenliste verrät das, wenn dort von "Hähnchenfleisch" und nicht explizit von "Hähnchenbrust" die Rede ist. "Insbesondere die Filetprodukte haben einen hohen Wert an schierem Muskelfleisch. Das ist auch logisch, weil da Hähnchenbrust verarbeitet wird, wo man natürlich kaum Sehnen oder Knorpelbestandteile findet", so der Lebensmittelexperte. "Die Produkte, die aus Mischfleisch bestehen, haben auch mehr Schenkelfleischanteile. Im Schenkel ist immer mehr Bindegewebe drin."

Alle Supermarkt-Nuggets bestehen weitgehend aus den gleichen Zutaten: Fleisch, Wasser, Panade. Gesundheitsschädliches hat das Laborteam nicht gefunden. Mancher Hersteller scheint aber beim Fleisch zu sparen, deshalb sind manche Produkte quasi zur Hälfte aus Panade. Das schlägt sich auf den Nährwert nieder, denn Panade ist fettiger als Hähnchenfleisch. Wer Kalorien sparen will, setzt deshalb lieber auf die Nuggets aus Filetfleisch, wie die von Aldi, Lidl oder Edeka. Bei den meisten anderen wird so genanntes Formfleisch verwendet. "Es ist stark zerkleinertes und dann wieder in Form gebrachtes Fleisch, was preislich für die Hersteller natürlich immer günstiger ist", erklärt Hauke Hilz. Auf die "Fleischqualität" müsse das aber keinen Einfluss haben, da der Eiweißanteil bei beiden hoch sein kann.

Dass die Hersteller dem Fleisch Fremdwasser zusetzen ist nicht verwerflich, denn so bleiben die Nuggets bei der Zubereitung saftig. Dabei lässt sich aber auch sparen, wie in der Stichprobe von Iglo: Laut Packung soll das Fleisch allein 11 Prozent aus Marinade bestehen, im Labor fand Prof. Hilz aber fast 20 Prozent Fremdwasseranteil. Um so viel Wasser in das Produkt zu bringen, müsse Iglo auf anderes Fleisch als Hähnchenbrust setzen, etwa Schenkelfleisch, so die Vermutung des Lebensmittelchemikers.

Der Chicken-Nugget-Test

stern TV hat die zehn Chicken-Nuggets-Fertigprodukte verschiedener Hersteller und Supermärkte an der Hochschule Bremerhaven von Prof. Hauke Hilz und seinem Laborteam untersuchen lassen. Die Testkriterien waren: Fleischqualität, proportionaler Fleischanteil, Inhaltsstoffe und Fremdwasserzugabe und der Geschmack, zu dem auch Geruch und Aussehen zählten.

Fazit: Ein mit "sehr gut" bewertetes Produkt, das in allen getesteten Kategorien überzeugt hat, konnten die stern TV-Tester nicht küren. Die "Landmark" Chicken-Nuggets von Penny, die vor allem beim Geschmackstest überzeugten, sind mit "gut" unser Testsieger.

Hinweis Chicken-Nuggets nur gut durcherhitzt essen In manchen Produkten fanden die Tester auch Staphylokokken (krankheitserregendes Bakterium) und Salmonellen – beide kommen in der Geflügelzucht recht häufig vor. Wenn die Kühlkette nach dem Einkauf unterbrochen wurde, kann Tiefkühlware zusätzlich belastet sein. Da Chicken-Nuggets immer nur durcherhitzt verzehrt werden dürfen, stellen die Keime beim Essen keine Rolle mehr. Wichtig: Achten Sie auf gute Küchenhygiene beim Hantieren mit allen aufgetauten oder rohen Geflügelprodukten.

Und welche schmecken Kindern am besten?

Neben Hauke Hilz und seinem Laborteam kamen bei dem Urteil auch neun 12-jährige Freundinnen auf einem Kindergeburtstag zu Wort: Allessia hat stern TV zu sich nach Remscheid eingeladen, wo wir daheim die Nuggets unter gleichen Bedingungen zubereitete haben und sie in neutrale Boxen gefüllt haben: Welche Chicken-Nuggets mochten die Kinder bei der "Blindverkostung" am liebsten? Wie bei den Wissenschaftlern fielen die Iglo-Nuggets, die Chicken Nuggets "American Style" von Netto und die Bio-Nuggets bei den Mädchen geschmacklich durch. Am besten schmeckten den 12-Jährigen das Produkt von Vossko, die beiden Aldi-Produkte (Nord und Süd) und die Chicken-Nuggets von Penny.