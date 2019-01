Die neuesten Bilder von dem Himmelskörper Ultima Thule - "Am 31. Dezember 2018 waren das die besten Bilder, die wir von Ultima Thule hatten - alter Kram aus 2018. Lernen Sie Ultima Thule kennen" Der Himmelskörper, so die Mitarbeiter der Nasa, sehe aus wie ein Schneemann. Die Nasa präsentierte Bilder der Raumsonde "New Horizon", die mit einer Geschwindigkeit von 32.000 Stundenkilometern fliegt und Ultima Thule 6,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt traf. Die Mission der "New Horizon" begann 2006. 2015 schickte die Sonde Bilder von Jupiter und erste Bilder der Oberfläche von Pluto. Am 1. Januar 2019 schließlich traf sie auf Ultima Thule, von dem die Nasa nun sagen kann, dass es sich um zwei separate Körper gehandelt haben muss, die seit mehr als vier Milliarden Jahren zusammenhängen. "Es ist nur etwa so groß wie Washington D.C. und reflektiert etwa so viel wie Blumenerde" Der Schneemann befindet sich so weit außen am Rande unseres Sonnensystems, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass die niedrigen Temperaturen chemische Zusammensetzungen aus der Zeit der Erdentstehung konserviert haben. Die Forscher erhoffen sich Erkenntnisse über die Entstehungsprozesse von Planeten. In den nächsten 20 Monaten werden noch mehr Bilder und Daten von Ultima Thule erwartet.