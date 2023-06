Erst drückende Hitze, dann schwere Gewitter und Starkregen: In vielen Teilen Deutschlands haben sich die Menschen am Donnerstag auf Unwetter mit Hagel, Sturm und heftigem Regen eingestellt. Los ging es am Nachmittag im Westen und Teilen des Südwestens. Für Gebiete des Sauerlands gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) die höchste Unwetterwarnstufe heraus. Es sei mit extrem heftigem Starkregen, bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern und Orkanböen zu rechnen. Die Deutsche Bahn warnte vor Einschränkungen im Zugverkehr in "großen Teilen Deutschlands".

Nach DWD-Informationen sollte das Tief am Abend und in der Nacht zum Freitag über die Mitte Deutschlands ostwärts ziehend – gewarnt wurde vor schweren Gewittern und teils heftigem, mehrstündigem Starkregen.

Diese Bilder geben einen Eindruck.

Unwetterlage in Deutschland

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade blitzt, donnert und regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise Regen oder Schnee umgestellt werden. Weitere interaktive Karten zum Unwetter sehen Sie hier.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage