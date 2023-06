Über Nordhessen ist es derzeit dunkel. Immerhin ist bislang offenbar niemand zu Schaden gekommen. Ein Polizeisprecher in Kassel sagte der Nachrichtenagentur DPA, er wisse von "keinem einzigen Einsatz mit Verletzten".



Bei Waldeck am Edersee seien "punktuell Dächer abgedeckt worden". In Nordhessen seien etliche Keller vollgelaufen und viele Bäume umgefallen, einige auch auf geparkte Autos. Es gebe Hagelschäden an Gebäuden. "In Kassel ist es schlagartig dunkel geworden", ergänzte der Sprecher. "Die Feuerwehr kommt mit ihren Einsätzen nicht hinterher." Der Straßenbahnverkehr in Kassel war zwischenzeitlich gestört.