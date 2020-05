Sehen Sie im Video: Sensationsfund in 4.600 m Tiefe – US-Schiff galt als "unsinkbar".





Diese Aufnahmen entstanden in mehr as 4.500 Metern Tiefe. Gestochen scharfe Bilder zeigen das Wrack der USS Nevada. Forscher der Organisation Ocean Infinity machten das US-Kriegsschiff mit einem unbemannten Tauchroboter ausfindig. 65 Seemeilen vor Perl Harbour fanden sie das Schiff, das in beiden Weltkriegen im Einsatz war. Die USS Nevada unternahm 1916 ihre Jungfernfahrt. Lange galt die Nevada als „unsinkbares Schiff“. Selbst Atombomben konnten ihr nichts anhaben. Während des Angriffs auf Pearl Harbour 1941 war die Nevada das einzige Schiff, das nicht zerstört wurde. Es sank, nachdem es von 5 Bomben getroffen wurde, im seichten Wasser und konnte wieder geborgen und in Dienst gestellt werden. Später nahm die Nevada an den "D-Day" Landungen in Europa teil. Nach dem Krieg wurde es für Tests und Zielübungen genutzt. 1946 überstand die Nevada zwei nukleare Bombentestes der US-Streitkräfte auf dem Bikiniatoll. Erst 1948 sank das Kriegsschiff, als es während einer Seeübung mit einem Torpedo beschossen wurde. Das Forschungsschiff "Pacific Constructor" befand sich bereits vor dem Ausbruch der Corona Pandemie auf See. Man beschloss nicht wieder anzulegen und die Forschungen fortzusetzen. So entstanden auch diese Videoaufnahmen in 4.600 Metern Tiefe.