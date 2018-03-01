أبدت الصين غضبها من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتوثيق العلاقات مع تايوان فيما يزيد التوترات بين واشنطن وبكين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ يوم الخميس في إفادة صحفية يومية إنه على الرغم من أن مشروع القانون غير ملزم لكنه ينتهك بشكل صارخ مبدأ "صين واحدة" والبيان المشترك بين الصين والولايات المتحدة. وأضافت المتحدثة أن الصين تحث الولايات المتحدة على التعامل بشكل ملائم مع هذه القضية لتجنب التأثير على العلاقات بين الجانبين. وفي وقت سابق من يوم الخميس قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تقدمت بشكوى للولايات المتحدة بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون. وتشهد العلاقات بين البلدين خلافات بسبب التجارة ويزور واشنطن هذا الأسبوع ليو خه مستشار الرئيس الصيني شي جين بينغ الاقتصادي لمحاولة تفادي نشوب حرب تجارية بين الجانبين. وكان الرئيس دونالد ترامب تعهد بأخذ خطوات للتضييق على واردات الصلب والألومنيوم وعمد إلى دراسة فرض رسوم كبيرة على الواردات من الصين ودول أخرى. ووجه البيت الأبيض دعوة لعدد من كبار المديرين التنفيذيين في شركات الصلب والألومنيوم الأمريكية لحضور ما يمكن أن يكون الإعلان عن خطوة كبرى في مجال التجارة يوم الخميس. يأتي ذلك فيما شكرت وزارة الخارجية التايوانية الولايات المتحدة على تأييد مشروع القانون بالإجماع وعلى المواقف الصريحة والودية على نحو متزايد تجاه تايوان.