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Video: غضب صيني من توجه أمريكي لتعزيز العلاقات مع تايوان وتزايد التوترات

أبدت الصين غضبها يوم الخميس من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتوثيق العلاقات مع تايوان وقالت إنه ينتهك بشكل صارخ مبدأ "صين واحدة" مما يزيد التوترات بين واشنطن وبكين.

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Ist es zugelassen zwei Benzinfahrzeuge auf einen Tiefgaragenplatz abzustellen?
Ein Mieter hat ein Auto und ein schweres Motorrad darauf abgestellt?
Französisch oder Spanisch - welche Sprache ist leichter zu lernen?
Hallo, Ich muss mich im nächsten Schuljahr zwischen Französisch oder Spanisch entscheiden. Ich hätte mich für Französisch entschieden aber alle anderen sagen das Spanisch leichter ist.
Darf mein Vermieter eine Massenansammlung mit Wohninteressanten in meiner Wohnung lassen?
Ich möchte ausziehen und bin immer erst Abends um 19h Zuhause.Oder halt am WE. Darf mein Vermieter mehr als 2-3 neue Interessenten in meine Wohnung lassen? Es wurde eine eBay-Annonce im Internet gestartet zur Massenbesichtigung.
Kann ich einen 2018 neu gekauften Kaminofen auch nach 2024 noch nutzen?
Wir wollen gerne einen neuen Kaminofen in 2018 kaufen, wissen aber nicht sicher, ob dieser dann auch über 2024 weiterhin zugelassen ist. Wie sieht das aus?
Ich habe Risse am Bauch - bekomme ich die wieder weg?
Ich wollte fragen wie ich Hautrisse am Bauch wegbekomme?
Nachrichten vom 01.03.2018 | © stern.de GmbH | غضب صيني من توجه أمريكي لتعزيز العلاقات مع تايوان وتزايد التوترات