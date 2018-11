"Rake Amerika Great Again!" US-Präsident Donald Trump hat sich den Spott vieler Finnen zugezogen. Trump hatte am Wochenende angesichts der heftigen Waldbrände in Kalifornien verneint, diese könnten etwas mit Klimawandel zu tun haben. Statt dessen soll man sich an Finnland ein Beispiel nehmen und die Wälder schön harken und auch sonst sauber halten. Zunächst wies der von Trump angeblich zitierte finnische Präsident Sauli Niinisto per Zeitung dessen Behauptung zurück, er habe Trump zum Harken des Waldes geraten. Im Gespräch sei es vielmehr darum gegangen, wie Finnland per Monitoring gegen Waldbrände vorgehe. Hunderte Finnen äußerten sich dann auf Internetplattformen unter dem Motto "Rake Amerika Great Again" - "Rake" wie "Harken" oder "Rechen". Schnell war auch der Leitspruch "Rake News" im Netz unterwegs. Aleksi Valavuori meldete sich aus Turku: O-Ton: "Hallo, Amerika, und Hallo, Mister Präsident Donald Trump. Wie Präsident Trump schon sagte, wir Finnen, wir verbringen viel Zeit damit, den Wald zu harken, zu säubern und solche Dinge zu tun. Genau damit verhindern wir Waldbrände. Das hat nichts mit unserem Klima zu tun, nein, nein, nein, nein, nein." "Sie sind immer willkommen in Finnland, Mister Trump. Wir lehren Sie gerne, wie man harkt, das ist ganz einfach, es ist großartig. Wir säubern unsern Waldboden mit dem saubersten Wasser auf Erden! Mit dem großartigsten Wasser überhaupt! Also kommen Sie gerne - und "Rake Amerika Great Again!"