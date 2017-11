Nach einem Zwischenfall mit einem Auto in Berlin geht die Polizei nicht von einem Anschlag aus. Ein Mann war im Berliner Stadtteil Reinickendorf mit einem Mietwagen an einer Bushaltestelle auf den Gehweg gefahren und anschließend geflüchtet. Polizeisprecher Windried Wenzel: "Wir gehen nach jetzigem Stand der Ermittlungen eindeutig davon aus, dass kein Vorsatzgeschehen dort vorliegt, das heißt, alle weiteren Überlegungen zur Frage eines denkbaren Motivs haben sich zwar nicht komplett erledigt, aber sind in die zweite Reihe gerückt. Denn wir haben, und das ist die gute Nachricht, tatsächlich deutliche Erkenntnisse, die dafür sprechen, dass der Mercedes, der über den Bürgersteig gefahren ist, zuvor ein Ausweichmanöver vorgenommen hat, um einen schweren Unfall mit dem zweiten Fahrzeug zu vermeiden. Nach allem, was wir jetzt wissen - und das ist ein seriöser Erkenntnisstand - ist es tatsächlich so, dass unmittelbar nach dem Ausweichmanöver auf dem Wilhelmsruher Damm in Fahrtrichtung Westen der Fahrer auf den Bürgersteig fuhr, fahren musste, dort nah vorbeifuhr an einigen Menschen, die dort standen und dann tatsächlich, nach jetzigem Stand, eine Unfallflucht begangen hat. Das heißt, er fuhr wieder auf die Straße, wendete, und ist auf der anderen Gehwegseite kurzzeitig gefahren, wo sich keine Menschen befanden und ist dann geflohen."