In der Nähe von Kamalanga im Osten Indiens ist es am Wochenende zu einem dramatischen Unfall gekommen. Mehrere Elefanten einer Herde starben den Behörden zufolge durch Stromschläge. Ein Sprecher der örtlichen Forstbehörde mit genaueren Informationen: "Der Tod der sieben Elefanten hier in Kamalanga ist auf die Stromleitungen zurückzuführen. Wir hatten das Absacken der Kabel bereits im November 2017 gemeldet. Aber die Kraftwerksbetreiber haben nichts unternommen, um das Durchhängen zu korrigieren." Nach Angaben der Regierung wurden nach dem Vorfall bereits mehrere verantwortliche Beamte von ihrem Dienst suspendiert. In Indien leben 50 Prozent der asiatischen Elefanten. Aber die Zahl der Tiere in freier Wildbahn ist rückläufig.