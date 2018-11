Im Besein zahlreicher Staats- und Regierungschefs aus aller Welt wurde in Paris der 100. Jahrestag des Ende des 1. Weltkriegs begangen. Zwischen 1914 und 1918 hatte der Krieg etwa 10 Millionen Tote gefordert. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mahnte in einer Rede den Kampf für Frieden und eine bessere Welt an und warnte vor Abschottung und Spaltung. Bei den Feierlichkeiten am Arc de Triomphe kam es zu einem Zwischenfall: Eine Frauenrechtlerin rannte auf die Autokolonne von US-Präsident Donald Trump zu. Sie kam bis auf wenige Meter heran, bevor sie von Sicherheitskräften aufgehalten wurde. Zwei Personen wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Frauenrechtsgruppe Femen bekannte sich zu der Aktion.