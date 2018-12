Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist sicher in Deutschland. Am Donnerstag Abend landete Gerst am Flughafen Köln/Bonn und freute sich wieder zurück auf der Erde zu sein: "Schön guten Abend, Vielen Dank für's Vorbeischauen! Das ist ja ein schöner Empfang. Ich freue mich total wieder nach Hause zu kommen. Ich habe ja heute schon mehrfaches Nach-Hause-Kommen gehabt. Das erste mal in Kasachstan zu landen, fand ich schön. Es war einfach ein tolles Gefühl auf den Planeten zurückzukehren. Dann hab ich natürlich viele Freunde getroffen in Norwegen, die mich dort abgeholt haben, und jetzt hier Köln zu sein ist natürlich, da wo ich wohn, da wo ich zu Hause bin, ist besonders schön. Also, ich hab einen richtig tollen Tag bisher. Der Weltraum, dachte ich am Anfang, ist ein besonderer Ort. Immer wenn ich hoch geschaut habe als Kind, als ich aufgewachsen bin, dachte ich, ja die Erde ist normal, das ist alltäglich, der Weltraum ist so ein besonderer Ort. Jetzt war ich im Prinzip fast ein Jahr dort und habe realisiert, dass ich komplett falsch war. Der einzig besondere Ort, den wir kennen, an dem wir leben können, an dem wir sein können ohne großen Aufwand, das ist die Erde. Und ich glaube, das weiß man zu schätzen, wenn man so lange im Weltraum war. Ich weiß, wie es vorher war, als ich auf der Erde gelebt habe. Ein Novembertag mit Nieselregen bei drei Grad, den empfindet man nicht gerade schön. Aber mir gerade ist das total angenehm, ich find das wunderschön hier zu sein. Ich rieche den Boden, den Regen. Ich mag das total, und das ist es auch, auf was ich mich sehr gefreut habe. Und das will ich auch in den nächsten Tagen genießen. Einfach mal einen Spaziergang draußen, vielleicht durchs Siebengebirge, solche Dinge, das ist es, worauf ich mich riesig gefreut habe dort oben."