Offizieller Start von "Aufstehen": Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hat vor einer Verrohung der Gesellschaft in Deutschland gewarnt. Die Ereignisse in Chemnitz hätten gezeigt, dass es so nicht weitergehen könne", sagte Wagenknecht am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Sammlungsbewegung "Aufstehen". Die soziale Spaltung hierzulande sei schon enorm und wachse weiter. Wut, die sich darüber aufstaue, bilde dann einen Nährboden für Hass und Gewalt: O-Ton: "Das ist natürlich auch unser Ansatz. Wir haben das Gefühl, auf den eingefahrenen Gleisen bekommen wir dieses Land und die Politik in diesem Land nicht mehr in eine soziale Richtung verändert. Deswegen braucht es einen neuen Aufbruch." Mittlerweile seien bereits mehr als 100.000 Unterstützer dabei: O-Ton: "Ich bin es leid, die Straße Pegida und den Rechten zu überlassen. Weil viele Menschen ja auch dort, das sehen wir ja, teilweise mitlaufen nicht weil sie Fremdenhasser und Ausländerfeinde sind, sondern weil sie sich abgehängt und zurückgesetzt fühlen. Und ich möchte diese Menschen nicht solchen Bewegungen überlassen. Ich finde, die sozialen Forderungen müssen wieder ein eigenständiges Podium bekommen. Sie müssen wieder auf die Straße und wir möchten so viel Druck machen, dass die Parteien sich dem nicht entziehen können." Eine prominente SPD-Unterstützerin ist die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange: O-Ton: "Das Verbindende parteiübergreifend zu suchen und damit aufzuhören, dass Parteien, die eine natürliche Nähe zueinander haben wie SPD, Grüne und Linke, sich auch öffentlich jeden Tag wieder das Leben schwermachen, aufeinander schimpfen, die SPD auf die Grünen, die Linken auf die SPD und so weiter. Lasst uns das Verbindende, was wir miteinander haben, suchen." Auch der frühere Grünen-Vorsitzende Ludger Volmer reiht sich ein bei "Aufstehen": O-Ton: "Ich mische mich ein wie viele Grüne Dissidenten, insbesondere solche aus der Gründergeneration, die mit zwei Entwicklungen überhaupt nicht einverstanden sind. Erstens: mit der Entwicklung der Grünen, die immer weiter in die Mitte gehen, mittlerweile fast ein liberal-konservatives Profil haben. Ein Fanal geradezu waren die sogenannten Jamaika-Verhandlungen, und das zweite ist die Erstarkung der rechten Bewegung. Offensichtlich hat die Linke es versäumt, sich in den letzten Jahren als Ansprechpartner für alle, die bereitzuhalten, die frustriert sind." Die Bewegung habe mehr als 80 Initiatoren, neben Politikern von Linken, Grünen und SPD auch viele Künstler und Wissenschaftler. Als Ziel von "Aufstehen" hatte Wagenknecht bereits früher ausgegeben, mit der Bewegung linke Kräfte bündeln zu wollen, um damit mittelfristig die Weichen für linksgerichtete Bundesregierung zu stellen. Wagenknecht stößt mit ihrem Vorhaben aber auch in der eigenen Partei auf Zurückhaltung und auf Kritik.