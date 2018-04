Kippot als Signale der Solidarität. Mehrere hundert Menschen sind am Mittwoch in Berlin einem Aufruf der Jüdischen Gemeinde gefolgt, um ein Zeichen zu setzen gegen Antisemitismus und Intoleranz. Anlass war ein jüngst bekanntgewordener Angriff auf einen jungen Israeli, der die traditionelle Kopfbedeckung im Zentrum der Bundeshauptstadt getragen hatte. Von mehr als 2.000 Anwesenden sprach die Polizei, wer wollte, bekam von der Gemeinde eine Kippa zur Verfügung gestellt. Stimmen von jüdischen und nicht-jüdischen Teilnehmern. O-Ton: "Die, die jetzt potenziell irgendwie gewaltbereit sind, werden vielleicht nicht unbedingt von dieser Aktion angesprochen. Das muss ich wahrscheinlich zugeben. Aber ich finde es öffentlichkeitswirksam ein wichtiges Statement." O-Ton: "Ich fühle Berlin als eine sichere Stadt. Es hängt einfach davon ab, wo ich mich befinde und mit wem ich mich zusammen befinde. Und mal ganz grob gesagt, Idioten gibt es überall." O-Ton: "Ich bin heute hier, um zu zeigen, dass ich unerträglich finde, wenn Antisemitismus in dieser Stadt herrscht. Ich habe viele jüdische Freunde, aber das ist nicht das Einzige. Ich finde, das ist eine Kultur, die wir unbedingt brauchen in unserer Stadt." Alexander Rasumny von der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus wies darauf hin, dass der im Prenzlauer Berg vom Betroffenen selbst gefilmte Übergriff nicht im luftleeren Raum passiert sei. O-Ton: "Es gibt zahlreiche Vorfälle, bei denen die antisemitische Ideologie dann zum Vorschein kommt. Ob das jetzt in Form von Propaganda oder Schmierereien ist, vielleicht gar nicht mal Gewalt, aber das bereitet alles den Boden auch für solche Angriffe wie am vergangenen Dienstag." Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD sowie Unions-Fraktionschef Volker Kauder von der CDU sagten auf der Kundgebung, es sei falsch, Antisemitismus als Ausnahmephänomen zu sehen. O-Ton: "Es ist eben leider so, dass sich solche Vorfälle aneinanderreihen, dass wir das immer wieder erleben: Übergriffe, Mobbing, Drohungen, ja, eben sogar schon an den Schulen." O-Ton: "Umso zorniger macht mich, wenn ich sehe, was sich hier in Berlin und an anderen Orten täglich in Deutschland stattfindet. Hören wir auf mit dem Gerede vom Einzelfall. Antisemitismus gibt es leider Gottes in unserem Land." Auch in Köln gingen mehrere hundert Personen auf die Straße, hier wurden ebenfalls Kippot verteilt. Ein Zeichen gegen Antisemitismus, das die Menschen an Spree und Rhein am Mittwochabend verband.